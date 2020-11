Prorrogan por dos meses la preventiva del imputado Agustín Millapi

La representante de fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción en virtud la existencia de elementos de convicción para tener al imputado como probable autor; y los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por su parte la defensa consintió “excepcionalmente” la misma.

En un primer momento la funcionaria de fiscalía Patricia Rivas, solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que viene cumpliendo Millapi, por el término de dos meses, en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para presumir que Millapi es con probabilidad autor del hecho investigado. También existe peligro de fuga y entorpecimiento.

Fuga por las características graves del hecho, el bien jurídico afectado es la vida, intentó acabar con la vida de la víctima. Asimismo, la pena que se espera como resultado del procedimiento, mencionó la funcionaria. La imputación tiene un mínimo de 5 años y 4 meses de prisión, es decir que será de cumplimiento efectivo y también “que Millapi cometió el hecho estando en período de prueba”. Peligro de entorpecimiento ya que los testigos pueden ser influidos con la soltura del imputado.

La defensa ejercida por María de los Ángeles Garro, defensora pública, no planteó objeción ya que el plazo de preventiva vence el 12 de noviembre de 2020, y dado que a la fecha no se pudo obtener una alternativa domiciliaria, un domicilio cierto y preciso para solicitar una morigeración de la preventiva. Por lo tanto, no cuenta con elementos para solicitar una morigeración de la medida de coerción que solicita la representante de fiscalía. Excepcionalmente consiente la medida, pero seguirá trabajando para conseguir una morigeración de la medida.

Finalmente, el juez penal Jorge Odorisio resolvió mantener la prisión preventiva que cumple Millapi en base a la existencia de elementos de convicción y ya que subsisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Prorrogando por dos meses la prisión preventiva sobre Millapi.

El ilícito contra la vida investigado:

El día 4 de julio de 2.020, siendo aproximadamente las 02:20 hs., A. S. I. se hizo presente en el del domicilio, más precisamente en el patio de la vivienda de Leonardo Agustín Millapi, sito en Avenida Polonia al 2300, del Barrio San Cayetano de esta ciudad, luego que éste lo invitara a su domicilio “para seguir tomando”. En esas circunstancias Millapi apuntó a la víctima con un arma de fuego mientras le decía “te voy a matar” y luego, le efectuó un disparo de fuego, el cual ingreso por debajo de la axila izquierda, siendo inmediatamente trasladado al Hospital regional a los fines de intervenirlo quirúrgicamente, el cual afectó el pulmón izquierdo, provocó la pérdida del vaso, riñón izquierdo y diafragma, siendo dado de alta el día 23 de julio 2020. A. S. I. una vez herido se fue corriendo del lugar y comenzó a golpear el alambrado y pedir auxilio a una vecina, a quien le expreso … “me dispararon, fue Leonardo Agustín Millapi”. Calificando provisoriamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa” en calidad de “autor” para Millapi.