Provincia acompañó el 98° aniversario de El Calafate

El Ejecutivo Provincial, representado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, participó de los actos centrales conmemorativos al 98º aniversario de El Calafate.

Luego de concluir la ceremonia central que incluyó un desfile cívico-militar, la funcionaria destacó que la villa turística “es un lugar bendecido, no solo por su maravillosa naturaleza sino también por sus primeros pobladores, hombres y mujeres de trabajo”.

“Hoy es un verdadero polo turístico a nivel nacional e internacional que enorgullece a la provincia, como tantos otros destinos maravillosos que tenemos en esta tierra amada que es Santa Cruz”, añadió.

Finalmente, la funcionaria resaltó que “es muy importante acompañar a esa comunidad, sobre todo cuando se suma un año más de vida a una localidad”.

Cabe señalar que desde el Gobierno Provincial se le entregó una placa conmemorativa al intendente Javier Belloni.