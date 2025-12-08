Provincia acompañó el 98° aniversario de El Calafate

Luego de concluir la ceremonia central que incluyó un desfile cívico-militar, la funcionaria destacó que la villa turística “es un lugar bendecido, no solo por su maravillosa naturaleza sino también por sus primeros pobladores, hombres y mujeres de trabajo”.
“Hoy es un verdadero polo turístico a nivel nacional e internacional que enorgullece a la provincia, como tantos otros destinos maravillosos que tenemos en esta tierra amada que es Santa Cruz”, añadió.
Finalmente, la funcionaria resaltó que “es muy importante acompañar a esa comunidad, sobre todo cuando se suma un año más de vida a una localidad”.
Cabe señalar que desde el Gobierno Provincial se le entregó una placa conmemorativa al intendente Javier Belloni.