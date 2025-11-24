Provincia repara una zona crítica de la Ruta Provincial 12

El objetivo es elevar la calzada y colocar alcantarillas que eviten la acumulación de agua. Es la vía que une Paso de Indios con Paso del Sapo.

Personal de la Administración de Vialidad Provincial (AVP) realiza tareas de enripiado que permiten la elevación de la calzada de la ruta provincial N°12 que une las localidades de Paso de Indios y Paso del Sapo.

Se trata de un sector donde los cauces naturales del agua de lluvia deterioran paulatinamente la ruta y en ocasiones generan el corte de la circulación vehicular. Por esa razón era necesario realizar trabajos que brindaran una solución definitiva.

Es una obra que puntualmente beneficiará a los pobladores de Cerro Cóndor, dado que el principal punto crítico se produce a la altura del kilómetro 55 y es allí donde se redoblaron los esfuerzos.

imagen

Específicamente, se colocan alcantarillas para “guiar” el cauce del agua por debajo de la ruta y de esta manera evitar que se vea afectado el tránsito.

Los trabajos finalizarán los próximos días, dejando el tramo en óptimas condiciones de cara a la temporada estival, sobre todo, teniendo en cuenta que es una arteria frecuentada por vecinos y turistas que disfrutan de los paisajes naturales que ofrece esta ruta en prácticamente toda su extensión.

Las tareas cuentan con la participación de cerca de 20 trabajadores con un movimiento significativo de maquinaria que incluye cinco camiones volcadores; dos pala cargadoras; una retroexcavadora; una topadora; una motoniveladora y tres camionetas de apoyo.