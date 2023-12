Próximos estrenos

21 de diciembre

AQUAMAN Y EL REINO PERDIDO

Director: James Wan

Protagonistas: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II

Al no haber podido derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con su enemigo de una vez por todas. Esta vez Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una alianza improbable. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias.

4 de enero

WISH: EL PODER DE LOS DESEOS

Directores: Chris Buck, Fawn Veerasunthorn

Una comedia musical animada de Walt Disney Animation Studios que invita a la audiencia a visitar el reino mágico de Rosas, donde Asha, una idealista ingeniosa, pide un deseo tan poderoso que es respondido por una fuerza cósmica, una pequeña esfera de energía infinita llamada Star. Juntos, Asha y Star se enfrentan al enemigo más temible de todos, el rey Magnifico de Rosas, para salvar a la comunidad y demostrar que suceden cosas maravillosas cuando la voluntad de una persona valiente se entrelaza con la magia de las estrellas.

¡PATOS!

Directores: Benjamin Renner, Guylo Homsy

Los Mallard son una familia de patos se han quedado ‹‹estancados››. Mientras papá Mack se siente realizado cuidando de todos en su estanque de Nueva Inglaterra, mamá Pam quiere vivir la vida y hacer descubrir a sus hijos el mundo. Después de que una familia de patos migratorios llegue al estanque con maravillosas historias de lugares lejanos, Pam consigue convencer a Mack de que deben viajar a Jamaica pasando por Nueva York. Los Mallard emprenden el viaje hacia el sur para pasar el invierno, pero nada sale como estaba previsto.

11 de enero

BEEKEEPER: SENTENCIA DE MUERTE

Director: David Ayer

Protagonistas: Jason Statham, Josh Hutcherson, Minnie Driver, Jeremy Irons

Adam Clay es un hombre que, a primera vista, parece dedicarse por completo a la apicultura. Pero cuando a su vecina le roban todo su dinero y luego se suicida, las abejas pasan a un segundo plano. Clay no parará hasta destruir toda la organización responsable de las estafas, aunque pronto descubre que es más poderosa de lo que pensaba. Pero incluso sus adversarios pronto aprenderán que no están tratando con un simple apicultor, sino con el antiguo agente especial de una misteriosa organización secreta y letal.

18 de enero

AGUAS SINIESTRAS

Director: Breck Eisner

Protagonistas: Wyatt Russell, Kerry Condon, Amélie Hoeferle, Gavin Warren, Nancy Lenehan

No correr. No bucear. No hay salvavidas de turno. No nadar después del anochecer. Ray, un exjugador de béisbol obligado a retirarse anticipadamente por una enfermedad degenerativa, que se muda a su nueva casa con su esposa, su hija adolescente y su joven hijo. Ray convence a esposa de que la resplandeciente piscina del patio trasero de la nueva casa será una diversión para los niños y una terapia física para él. Pero un oscuro secreto del pasado de la casa desatará una fuerza maligna que arrastrará a la familia a las profundidades del terror.