Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

15 de enero:

TOM Y JERRY: LA BRÚJULA MÁGICA

Director: Zhang Gang

Nuestro dúo favorito de gato y ratón se embarca en una aventura a través del tiempo. Jerry se cuela en el Museo Metropolitano para ver la legendaria Brújula Astral, mientras Tom, su eterno perseguidor y nuevo guardia del museo, intenta detenerlo. Un accidente los lanza a una impresionante metrópolis que parece una versión mejorada de la antigua China, donde Tom es recibido como un mensajero divino y Jerry se ve envuelto en los planes del villano Rata Fornida, quien se convierte en un kaiju, amenazando la ciudad.

28 AÑOS DESPUÉS: EL TEMPLO DE HUESOS

Directora: Nia DaCosta

Protagonistas: Ralph Fiennes, Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Emma Laird, Chi Lewis-Parry

En la continuación de esta épica historia, el Dr. Kelson se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike con Jimmy Crystal se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El Templo de Huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora.

22 de enero:

SCARLET

Director: Mamoru Hosoda

La historia de una valiente princesa que desafía las barreras del tiempo y el espacio. A través de un viaje épico, Scarlet se enfrenta a antiguos secretos, mundos paralelos y decisiones que cambiarán el destino de su reino y de su propia existencia. Lejos de ser una princesa tradicional, su coraje, inteligencia y determinación la convierten en una heroína atemporal que lucha por la justicia, el amor y la libertad en un universo donde el pasado y el futuro se entrelazan.

MERCY: SIN PIEDAD

Director: Timur Bekmambetov

Protagonistas: Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis

Un mundo distópico donde la violencia y los crímenes graves se han vuelto cada vez más comunes, lo que ha llevado a una creciente inseguridad social. Un detective se ve atrapado en una serie de circunstancias que lo colocan en el centro de una investigación por un asesinato violento que no cometió. A medida que intenta limpiar su nombre, se enfrenta a la difícil tarea de desentrañar una red de corrupción y encubrimiento mientras navega por un sistema judicial que parece estar cada vez más desbordado y parcial.

29 de enero:

GREENLAND 2: MIGRATION

Director: Ric Roman Waugh

Protagonistas: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis, Amber Rose Revah

Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que los ha mantenido a salvo durante cinco años para ir en busca de una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.