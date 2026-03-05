Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

19 de marzo:

PROYECTO FIN DEL MUNDO (PROJECT HAIL MARY)

Directores: Phil Lord, Christopher Miller

Protagonistas: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung

El profesor de ciencias Ryland Grace se despierta en una nave espacial a años luz de la tierra, sin recordar quién es ni cómo ha llegado allí. A medida que recupera la memoria, comienza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que está provocando la extinción del Sol. Deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

ELLA McCAY

Director: James L. Brooks

Protagonistas: Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson

Una joven política idealista lucha por equilibrar los retos de su complicada vida familiar con las exigencias de su carrera. Mientras se prepara para asumir el cargo de gobernador, que ha estado en manos de su mentor durante años, se enfrenta a decisiones difíciles y conflictos personales que pondrán a prueba su determinación y valores. En medio de conflictos políticos y presiones externas, deberá demostrar su capacidad para liderar y mantenerse fiel a sí misma. Su camino no solo definirá su futuro, sino también el de quienes la rodean.

26 de marzo:

TE VAN A MATAR

Director: Kirill Sokolov

Protagonistas: Zazie Beetz, Patricia Arquette, Tom Felton

Una mujer acepta un empleo como ama de llaves en un gran rascacielos de Nueva York, sin poder imaginar que bajo su elegante apariencia se ocultan grandes secretos. Pronto descubre que el edificio esconde una historia de desapariciones y sucesos inexplicables que envuelven a sus residentes en un misterio que va en aumento. Mientras investiga lo que está pasando, se enfrenta a amenazas y enigmas que la obligan a poner a prueba su ingenio y coraje para sobrevivir y descubrir los secretos que se esconden en el edifico.

2 de abril:

SUPER MARIO GALAXY: LA PELÍCULA

Directores: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Mario y Luigi regresan en esta secuela cósmica, donde el destino de toda la galaxia pende de un hilo. Tras frustrar el plan de Bowser de casarse con la Princesa Peach, se enfrentan ahora a una nueva amenaza: Bowsy, quien está decidido a liberar a su padre del cautiverio y restaurar el legado familiar. Junto a su fiel compañero Toad y la protectora celestial Estela, los hermanos viajan a través de las estrellas para detener la cruzada del joven heredero, y finalmente se cruzan con un nuevo y amigable aliado, Yoshi.

9 de abril:

BODA SANGRIENTA 2

Directores: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Protagonistas: Samara Weaving, Kathryn Newton, Sarah Michelle Gellar

Momentos después de sobrevivir a un ataque de la familia Le Domas, Grace descubre que ha alcanzado el siguiente nivel del juego, y esta vez acompañada por su hermana Faith, con quien mantiene una relación distante. Grace tiene una oportunidad para sobrevivir, mantener con vida a su hermana y reclamar el Alto Trono del Consejo que controla el mundo. Cuatro familias rivales la persiguen para hacerse con el trono, y quien gane lo gobernará todo. La cacería comienza de nuevo y esta vez, nadie está a salvo.