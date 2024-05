Qué pasa en los aeropuertos con el paro del 6 de mayo

Lo confirmó el secretario general adjunto del sindicato, Juan Carlos Schmid, quien informó sobre asambleas simultáneas “en casi todos los medios de transporte desde las 8 a las 11″.

“Lo que vamos a realizar el 6 de mayo son asambleas simultáneas en casi todos los medios de transporte, por lo que van a afectar los servicios desde las 8 a las 11”, indicó este martes por la mañana en una entrevista para Radio Con Vos. Con respecto al reclamo, marcó que es en contra de la Ley Bases -que ya cuenta con aprobación en general en Diputados-, del DNU 70/23 que -según Schmid- “viola el derecho constitucional a la libertad sindical y de la restitución del Impuesto a las Ganancias, cuyo piso para solteros se ubicaría en $1.800.000.

En ese sentido, marcó que el lunes la mayoría de los servicios resultarán afectados. “Subterráneo, carga en diversas modalidades, vuelos, aceiteros, suministro de hidrocarburos, dragado, embarques de grano. Todos se van a ver afectados por la medida que ha dispuesto la CATT”, adelantó el sindicalista. “Básicamente es un problema dentro de una recesión generalizada y la caída de los ingresos”, justificó.

Aún no queda claro si habrá colectivos, ya que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en su mayoría están nucleados en la Unión de Transportes Automotor (UTA), que no adheriría a la protesta.

Con respecto al impuesto a las ganancias, Schmid aclaró que desde la confederación de transportistas han “cuestionado históricamente” el gravamen. “No sé qué no le queda claro al Ejecutivo, hemos batallado 10 años por esto, el salario no debe ser gravado. En la pandemia los transportes fueron declarados esenciales, sufrimos la discriminación en los protocolos. Los camioneros no podían ingresar a la Ciudad. No puede ser que para algunas cosas seamos esenciales y en otras seamos un número más en el sistema tributario”, explicó el gremialista.

Además del malestar esta cuestión, en algunos sindicatos del sector hay preocupación por las demoras en la homologación de los acuerdos salariales.