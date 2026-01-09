Condiciones climáticas favorables y un fuerte despliegue de recursos terrestres y aéreos, permitieron frenar de manera significativa el avance del incendio en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.

Quedó controlado el incendio en el Parque Los Glaciares

El quinto día de trabajo en el incendio forestal que afecta al sector del Cerro Huemul, en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, dejó un balance altamente positivo.

La combinación de una leve lluvia, bajas temperaturas y el accionar coordinado de los distintos recursos en el terreno permitió aplacar el fuego y avanzar hacia una instancia de control casi total del siniestro.

Este viernes estuvieron desplegados alrededor de 50 brigadistas pertenecientes a Parques Nacionales, al Consejo Agrario Provincial y a los Bomberos de la Provincia de Santa Cruz.

Las tareas incluyeron combate directo con herramientas manuales y el tendido de líneas de agua en sectores clave del incendio. A ellos se suma el personal de apoyo logístico, comunicaciones, medios aéreos, aeroclub, comisión de auxilio, Protección Civil, Municipalidad, Policía, entre otros.

Además un helicóptero equipado con helibalde de 900 litros cumplió un rol decisivo, operando de manera sostenida en cañadones y zonas de muy difícil acceso para el personal terrestre.

Su trabajo permitió enfriar sectores críticos y reforzar el accionar de las brigadas en tierra.

También tuvo una participación importante el avión hidrante, que solo debió interrumpir su actividad en momentos de baja visibilidad debido a la combinación de lluvia y humo.

Una vez mejoradas las condiciones, retomó las operaciones y realizó varias descargas sobre focos calientes detectados.

Vale tambièn señalar que el gobernador Claudio Vidal sobrevoló la zona afectada junto al intendente de El Chaltén, Néstor Ticó, y el intendente del Parque Nacional Los Glaciares, Horacio Pelozo.