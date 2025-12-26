El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina contra un médico declarado culpable de abuso sexual simple cometido durante una consulta médica en 2022.

Quedó firme la condena contra el médico de Esquel que abusó de una paciente

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la pena de un año de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer la medicina contra Sergio Fabián Cardozo. El fallo deja firme la condena dentro de la provincia.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut ratificó la condena contra el médico declarado culpable del delito de abuso sexual simple cometido contra una paciente durante una consulta médica en la localidad de Trevelin.

El hecho ocurrió el 24 de enero de 2022, cuando una joven de 20 años se sentía débil y enferma, y acudió a ver al médico tras un intercambio previo de mensajes.

Según la investigación fiscal y lo que se tuvo por probado en el juicio, Cardozo aprovechó la intimidad de la consulta para realizarle tocamientos con connotación sexual, hasta que la víctima logró reaccionar y escapar del lugar.

El tribunal de juicio, integrado por el juez José Luis Ennis, había encontrado a Cardozo responsable del delito de abuso sexual simple, imponiéndole un año de prisión en suspenso y la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.

La pena fue luego confirmada por la Cámara Penal y ahora por el máximo tribunal provincial, que rechazó por unanimidad los planteos de la defensa.

La Fiscalía había planteado desde el inicio que se trató de una violación a la confianza depositada en el profesional de la salud, quien utilizó su posición de autoridad para intimidar y abusar de la paciente.

Tres instancias judiciales confirmaron la condena

El caso fue revisado en tres oportunidades: primero en el juicio oral, luego por la Cámara Penal y finalmente por el Superior Tribunal de Justicia.

La defensa había cuestionado dos puntos principales: el uso de la prueba —sosteniendo que se basó excesivamente en el testimonio de la víctima— y la validez de la inhabilitación perpetua, alegando que fue solicitada por la Fiscalía al final del juicio sin posibilidad de defensa adecuada.

Sin embargo, el STJ consideró que no hubo violación del derecho a defensa, ya que durante el debate el juez ofreció suspender la audiencia para que el abogado de Cardozo pudiera preparar su respuesta sobre ese punto, lo cual fue rechazado por la propia defensa.

Respecto de la valoración de la prueba, los ministros del tribunal indicaron que las objeciones del acusado no demostraban un error ni una falta de sustento en las sentencias previas, sino una simple discrepancia con lo ya decidido.

Con la decisión unánime del Superior Tribunal de Justicia, la sentencia contra Sergio Fabián Cardozo ha quedado firme en la provincia, aunque podría presentar una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.