Propuestas culturales para despedir el año en Rada Tilly

Música en vivo y exposiciones artísticas en el Centro Cultural, con entrada libre y gratuita.

Este sábado 27 de diciembre a las 21 horas se presentará Sexteto Surco, una propuesta musical que recorre la música argentina desde una mirada contemporánea. El grupo nació en 2025 con la intención de tender un puente entre lo tradicional y lo actual, poniendo en diálogo el folclore y el tango con nuevos lenguajes sonoros.

Integrado por músicos de Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, Sexteto Surco propone un viaje musical donde conviven la raíz y la exploración, celebrando la herencia cultural y su proyección hacia el presente.

La formación está integrada por Antonella Peralta (voz y charango), Silvina Martins (piano), Leonel Fernández (percusión), Miguel Sánchez (contrabajo), Luis Segura (violín) y Julián Santiso (vientos, arreglos y composición).

Además, el Centro Cultural alberga la muestra del artista chileno Renato Tellería, acuarelista nacido en 1951 y radicado en Coyhaique, región de Aysén. Tellería ha desarrollado una extensa trayectoria con exposiciones en Chile, Argentina y otros países, y su obra se caracteriza por una profunda conexión con la naturaleza patagónica, destacándose por el uso de colores vibrantes y el cuidado en los detalles.

También continúa en exhibición la muestra federal itinerante de grabado “GeoGRÁFICAS”, que podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2026. La propuesta busca promover el grabado como disciplina artística y difundir el arte impreso contemporáneo a través de un recorrido federal por distintas salas y museos del país. La organización está a cargo de los artistas Néstor Goyanes, Virginia Kopelmann e Irene Serra.

Todas las actividades se desarrollan en el Centro Cultural Rada Tilly y son con entrada libre y gratuita. Las muestras pueden visitarse de martes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 20 horas, y sábados y domingos de 18 a 20 horas.