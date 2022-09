Queman puesto de Gendarmería y lo atribuyen a una comunidad

Un puesto de Gendarmería que custodiaba una obra en construcción, recibió el ataque de un grupo vinculado a la comunidad mapuche, en la provincia de Río Negro. El hecho ocurrió este lunes y fue reportado por vecinos del predio de la cabaña Los Radales.

De este modo, el conflicto mapuche en esa provincia sumó un nuevo episodio de violencia. El ataque se produjo en la zona de la lof mapuche Lafken Winkul Mapu, en la localidad de Villa Mascardi, la que ya contaba con antecedentes de otros dos ataques.

La casilla con los uniformados fue colocada en el predio hace dos semanas, a unos 50 metros de distancia de la ruta nacional 40. Desde ese momento, en ese lugar había una guardia permanente de los oficiales.

Los testigos observaron cómo un grupo encapuchado incendió una obra en construcción y el puesto de Gendarmería que lo custodiaba. "Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo", dijo Luis Dates, dueño de la cabaña afectada al diario Río Negro.

En el momento del hecho, se encontraban cinco uniformados en el puesto móvil, que fueron abordados con piedras, palos y aparentes disparos, según algunos testimonios de los habitantes de la zona.

"Mis vecinos escucharon disparos, hubo un enfrentamiento, no quedan dudas sobre quiénes son los autores de este y otros 20 incendios que hubo en la zona", agregó Dates.

Desde hace algunos años, los conflictos entre vecinos y grupos vinculados a la comunidad mapuche se volvieron recurrentes en los alrededores de la localidad de Villa Mascardi. En la actualidad, existe una tensa relación entre los habitantes de la zona a partir de del asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu en 2017, año desde el que se instalaron en la zona que reclaman como "ancestral" de su comunidad.

El último incendio que sufrió Dates en su propiedad, en agosto, provocó la reacción del gobierno de Río Negro, al frente de Arabela Carreras, que requirió la custodia de las fuerzas federales al Ministerio de Seguridad Nacional que encabeza Aníbal Fernández.

Con los antecedentes de otros ataques similares en el pasado y en otras áreas, sin embargo, desde la Nación se impuso la negativa a enviar efectivos.

En el ámbito judicial, por otro lado, la gobernadora Carreras instó a la Fiscalía de Estado de Río Negro a presentar una denuncia ante el fuero federal de Bariloche para que investigue la posible existencia de una organización criminal que atenta contra la propiedad. En este caso, debido a que está involucrada una fuerza de alcance nacional como Gendarmería, intervino la Justicia Federal.