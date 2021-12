Quería divorciarse y publicó un edicto para hallar a esposa

La particular historia, protagonizada por un habitante de la ciudad rionegrina de Cipolletti, tiene relación con el espacio virtual gratuito del Poder Judicial, donde se cargan miles de resoluciones.

En este contexto, el Poder Judicial destacó el uso cada vez más dinámico del sistema de publicación de edictos en su web y puntualizó que en dos años y medio se cargaron más de 5 mil resoluciones. El contenido de las publicaciones es muy amplio y, por ejemplo, aparece un cipoleño que busca a su esposa para concretar el divorcio.

El sistema es gratuito y lo utilizan cientos de vecinos. Respecto del hombre de Cipolletti, indicaron que "en estos casos, que se canalizan a través de edictos de citación de personas, lo primero que se realiza es ‘practicar información sumaria’. Ello significa que cuando alguien pierde el contacto con una persona, se envían oficios a distintos organismos públicos".

Sin embargo, si no hay datos certeros, el edicto es el camino para avanzar con el trámite. "Con la respuesta se obtienen algunos datos, por ejemplo, de domicilios o bienes registrados. Luego se envía una cédula y si el documento regresa ‘sin diligenciar’, es decir que no se encontró a nadie o esa persona no vive en el domicilio consignado, se publica un edicto de citación", remarcaron.