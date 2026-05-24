Quién era el hombre abatido tras abrir fuego cerca de la Casa Blanca

Nasire Best, de 21 años, había disparado contra un puesto de seguridad; tenía antecedentes ante el organismo.

Un policía informó que se identificó a la persona abatida en la Casa Blanca tras haberse acercado armada a las inmediaciones de la residencia oficial del presidente de Estados Unidos. Su nombre era Nasire Best, tenía 21 años y contaba con antecedentes con el Servicio Secreto.

El medio CNN indicó que en junio de 2025 había protagonizado un incidente en el que bloqueó un carril de acceso a la Casa Blanca y terminó detenido.

Un mes después de esa situación, en julio, Best fue detenido nuevamente, esa vez por intentar entrar a un complejo de la residencia presidencial. Además, en redes sociales, el hombre afirmaba que era “el verdadero” Osama bin Laden y, en otras ocasiones, decía que era Dios, de acuerdo a un funcionario estadounidense.

Tras el ataque, un funcionario detalló que Best fue identificado como una persona con trastornos emocionales y añadió que anteriormente se le había dictado una “orden de alejamiento”.

Según reportó un comunicado preliminar del Servicio Secreto, este sábado Best sacó un arma de una bolsa y empezó a disparar. Según la versión oficial, ante esa situación los agentes respondieron del mismo modo e hirieron al tirador. El joven murió después de ser trasladado al hospital George Washington.

En una publicación en X, la corresponsal de ABC News en la Casa Blanca, Selina Wang, compartió un video del momento en que dijo que escuchó lo que sonó como “docenas de disparos” y se agachó para cubrirse, en medio del pánico.

En el lugar de los hechos, AP informó que había evidencia del tiroteo en una vereda justo afuera del complejo de la Casa Blanca, donde la cinta amarilla de la escena del crimen se extendía por el pavimento y agentes del Servicio Secreto colocaron decenas de marcadores naranjas de evidencia en el suelo. También se observó material médico, incluyendo lo que parecían ser guantes quirúrgicos morados y kits típicamente utilizados por personal médico de emergencia.

Por otra parte, este episodio se produjo casi un mes después de que el 25 de abril, en el marco de la Cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en un hotel de Washington, un hombre armado irrumpiera. En el evento se encontraba Donald Trump, quien fue resguardado tras un operativo.

El episodio también se dio en el marco de la jornada en que Trump anunció que un acuerdo con Irán ya ha sido “en gran medida negociado”. También señaló los “detalles finales” se están debatiendo actualmente y “se anunciarán en breve”. Una de las cosas que se sabe es que incluye la apertura del estrecho de Ormuz.