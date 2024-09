Quién es el culpable de que Yuyito González y Susana Giménez se odien

Pese a que la interna estaba muy bien guardada, el romance de Yuyito González con Javier Milei y el retorno de Susana Giménez a la televisión reflotó los inconvenientes entre ellas. Ante lo extraño de este conflicto, se reveló que el verdadero motivo por el que no se pueden ni ver sería el amor de un hombre del cual las dos estuvieron enamoradas.

El hecho de que Susana Giménez haya demostrado interés por invitar a su programa a Javier Mieli provocó que Yuyito González saliera al cruce a exponer que no tenía ninguna intención de compartir un momento junto a la Diva. Es por eso que se conoció cuál sería el verdadero trasfondo.

Es que a todos dejó sorprendidos que la conductora de Empezar el Día no quiera saber nada con la Diva y su programa en Telefe. Ante esto, finalmente se dio a conocer que las dos habrían compartido un gran amor y ese sería el principal motivo de su pleito.

En medio de la extrañeza, en Socios del Espectáculos dejaron entrever quién sería el hombre que las distanció: “Carlos Monzón estuvo con Yuyito y con Susana”. Fue así como Adrián Pallares marcó que vivieron un triangulo amoroso: "Es gente con mucha historia. tienen talonarios y talonarios de facturas una con la otra. Compartieron un amor".

Monzón estuvo con Yuyito confesado por Yuyito", indicó el conductor sobre la génesis de sus diferencias. A lo que Mariana Brey agregó: "Para Susana, Monzón fue el gran amor de su vida. En cambio, para Yuyito fue un touch and go. Fue, en realidad, una especie de venganza a quien era su marido en ese momento: Guillermo Coppola".

Ante esta situación, se rememoró el romance entre el boxeador y Susana Giménez: "Monzón vino de Santa Fe, era campeón de boxeo, estaba Susana". Y Nancy Duré sumó, para poner en contexto de lo que significó para ella este amor: “Recuerdo una declaración de Susana que dijo que con Monzón había conocido el sexo”.

Vale recordar que Yuyito González no descartó que su enemistad sea producto de haber estado con Carlos Monzón: “En algún momento tuve un trato con Monzón, sí”. Aunque se excusó: “Pero fue, no sé, 20 años después de la relación con Susana. Creo que el living de Susana no es el formato para que esté Javier”.