Quiénes son los famosos que irán a la marcha antifascista

Organizaciones LGBT, feministas, y dirigentes políticos y sociales llevarán a cabo la "Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTIQNB+" este sábado 1 de febrero, desde las 16 horas, que partirá desde el Congreso hacia la Plaza de Mayo, en rechazo a las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos.

En su intervención, Milei afirmó que "en sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil" y vinculó a las parejas homosexuales con la pedofilia, lo que enfureció a personalidades tanto de la escena local como a nivel internacional.

Por otra parte, anticipó su decisión de eliminar la figura del femicidio del Código Penal.

Tras esto, muchos artistas se sumaron a llamar a movilizar y lo hicieron a través de sus redes sociales: "El odio está demodé, no podemos retrocer", declaró la cantante Julia Zenko, mientras Sandra Mihanovich compartió la convocatoria a la marcha con la leyenda: "¿Será posible que a esta altura haya que volver a hacer esto?".

En tanto, el periodista Luis Novaresio destacó en sus redes: "Podrían darse estadísticas respecto de los abusos intrafamiliares q predominan largamente en familias hetero. Podría explicarse la falacia de vincular orientación sexual con abuso. Podrían mostrarse números de femicidios y postergaciones arbitrarias a las mujeres".

Y agregó: "Vale recordar que el insulto califica al insultante y no al insultado. Elegir el modo de insultar es, un poco, definirse a uno mismo La igualdad ante la ley es el principio de toda libertad".

Otro de los periodistas que se sumaron a esta lucha con un video fue Rodrigo Lussich, quien expresó: "De verdad, atentar contra nuestros derechos es atentar contra la Democracia, hayas votado a quien hayas votado(...) los derechos adquiridos es algo con lo que no podemos jugar, no podemos jugar con la posibilidad de que alguien quite derechos que mucha gente militó y mucho costó tener, por respeto a todas las personas, para que cada uno sienta, ame, quiera como quiera, y para que ninguna mujer más muera en las manos de un hombre, mañana hay que marchar".

También, Jorge Rial alzó la voz publicando una historia en su Instagram, donde una oyente le preguntaba a Luisa Delfino -en 1991- lo siguiente: "Mi hijo sale con una travesti. La va a traer a comer, ¡¿qué hago?!". A esto, la conductora respondió: "Hacele ravioles".

De esta forma el conductor, dejó en claro de qué lado está y que apoyará la marcha de este sábado.

A su vez, se pronunciaron en sus redes: Franco Torchia, Luis Bremer, al igual que la artista Marta Minujín, que subió la bandera de la diversidad en una historia en Instagram, a modo de acompañar a todos sus amigos.

Lali, gran defensora de los derechos y fiel concurrente a la Marcha del Orgullo, luego de lo enunciado por Milei, publicó en su muro una foto de la bandera con los colores que representan a toda la diversidad sexual.

De este modo, la marcha contará con la participación de estos y muchas otras personalidades del medio artístico, en repudio a los dichos discriminatorios del Presidente.