Quiénes son los influencers que perdieron miles de dólares

El escándalo cripto que envolvió en las últimas horas a Javier Milei tuvo impacto internacional y, en general, afectó a usuarios de Estados Unidos y China. Sin embargo, varios influencers libertarios también perdieron ahorros por la insólita maniobra ejecutada en San Valentín.

El mandatario promocionó una “memecoin”, en la que miles de personas invirtieron su dinero. Tras el correr de las horas, la cotización de $LIBRA se desplomó. La mayoría de los inversores lo perdieron todo.

Uno de los primeros perjudicados fue el influencer libertario Fran Fijap. Al momento de hacer su inversión, había escrito un tuit. “Gracias Javito, con vos me hice la casa”. Sin embargo, cuando se desplomó el valor de la moneda virtual Fijap eliminó el tuit.

Vale recordar que Fijap se hizo conocido meses atrás cuando fue agredido en una marcha, luego de filmarse en plena movilización contra el Gobierno, tras haber avisado en su cuenta de X que iba a ir y haber proferido insultos varios contra los asistentes.

También cayó en la estafa Chazaarg, que minutos después del posteo de Milei publicó "LISTO JAVO AHÍ METÍ UNOS MANGOS QUE TENÍA. VIVA LA LIBERTAD", adjuntando la captura de una compra por un valor de 700 dólares. Ese movimiento fue a las 19:51, según quedó registrado en su cuenta de X.

Sin embargo, cerca de las 22:30, Chazaarg vendió los tokens previamente adquiridos, pero por un valor cercano a 80 dólares. Esto refleja una pérdida de casi el 90% del valor, un golpe muy duro en términos financieros.

En el medio, pasadas las 21, Chazaarg posteo un único mensaje que decía "LOS KUKAS QUIEREN TIRAR EL PROYECTO", haciendo referencia a una supuesta intervención kirchnerista que jamás ocurrió. Misma línea que, más adelante, sostendría Patricia Bullrich en una insólita declaración pública.

El "Gordo Dan" también se metió en la polémica, adquiriendo el tono sobrador que lo caracteriza en redes. Primero, cuando Milei publicó el proyecto, preguntándose cómo podía invertir las acciones de Carajo (su canal de streaming) en esto. Sin embargo, con el correr de las horas y la confirmación de que se trataba de una burda estafa, intentó repartir culpas y terminó agrediendo por X a uno de los creadores de $LIBRA.

EL FENOMEMO BARRIAL SI FUE GLOBAL

Otro de los influencers afectados fue Ape, un influencer financiero estadounidense que aseguró quedar en banca rota. “¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!”, exclamó Ape en un ataque de furia.

"El presidente de Argentina es un requete pinga y ahora no tengo dinero ¡La puta!”, dijo en un nuevo video que publicó horas más tarde

Finalmente, el trader chileno que vive en Estados Unidos, Clemente, también se mostró “rabioso” con Javier Milei.

"Nunca confíen en un argentino porque son una mierda", expresó. “Andate a la mierda Milei, hijo de puta, pensé que esa mierda era real. Invertí mucho. Nunca voy a ir a Argentina de nuevo, voy a ir a Chile que es un país mucho mejor, vayanse a la mierda”, sentenció.