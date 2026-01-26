"Quiero ganar la Champions y jugar el Mundial con la Selección"

Franco Mastantuono habló su presente futbolístico; su salida de River; el dolor de la pubalgia que padeció; su relación con el DT Alvaro Arbeloa y su compañero Federico Valverde; entre muchos otros temas.

Franco Mastantuono, el futbolista argentino que atraviesa semanas de brillo blanco tras hacer su primer gol en el Santiago Bernabeu con la camiseta del Real Madrid, aseguró este lunes que sueña con ganar este año la Champions y luego ir a jugar el Mundial con la Selección Argentina.

El juvenil argentino, una de las grandes apuestas del Real Madrid, habló en exclusiva con la señal DSports sobre su presente, su adaptación al club, la Selección y el sueño de jugar su primer Mundial. “Puede ser que sea mi mejor momento desde que llegué”, reconoció todavía con la adrenalina del gol en el Santiago Bernabéu al Villarreal por La Liga.

“Es un buen momento para el equipo y para mí. Revertimos una situación que venía siendo complicada y estoy muy contento”, dijo sobre este arranque de temporada con el Real Madrid. “Este año me asentó mejor, me voy sintiendo cada vez mejor”.

La adaptación al vestuario también fue clave. Mastantuono se emocionó cada vez que habló de sus compañeros en la entrevista. “No hace falta que lo diga por los jugadores que son, pero sobre todo yo me quedo con la persona, con lo humano: me han recibido muy bien”, destaca. Y agrega: “El día a día es muy importante para jugar al fútbol, y con ellos se hace muy fácil”.

Mastantuono también habló de su referencia sudamericana dentro del vestuario blanco: Federico Valverde. “Fede es una persona increíble que me ayuda mucho y tratamos de hablar siempre. Compartimos muchas cosas juntos y es un placer para mí estar con él”, resalta. “Salir los dos de Sudamérica… es algo soñado”.

En el aspecto futbolístico, Mastantuono reconoció el papel del cuerpo técnico en su crecimiento. “Alvaro Arbeloa y todo su cuerpo técnico me transmitieron mucha confianza. Eso es lo principal para un jugador”, explica. “Estoy jugando un poco más suelto por eso y estoy totalmente agradecido”.

Esa mejora, consideró, también se debe a su evolución física y la superación de un problema que lo acompañó durante meses: la pubalgia. “Fue un proceso largo… es un dolor muy molesto que no se va”, admite. “Con el trabajo de los doctores de acá, que son una maravilla, me ayudaron mucho a estar bien hoy”.

El gol en el Bernabéu, uno de los hitos de su joven carrera, todavía lo sacude. “Adrenalina pura… era el momento que estaba esperando”, confesó. “Hacer un gol ahí es algo único, difícil de explicar”.

“Es mi sueño ganar los torneos que quedan en el Madrid, la Liga, la Champions. Sería una temporada soñada para mí, la primera en el Madrid que podamos llegar a conseguir los objetivos”, dijo.

El futbolista dejó en claro que el salto al vestuario de la Selección Argentina también lo marcó. “Entrar en un vestuario donde habían ganado dos Copas América, un Mundial y la Finalissima es único”, contó. “La humildad de esa gente para recibirme… un grupo increíble”.

A la hora de referirse a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que DSports transmitirá los 104 partidos, el futbolista dijo: “Sería una temporada soñada ganar todo con el Madrid y después jugar un Mundial con mi selección”. Y afirmó: “Obviamente sueño con estar y defender ese título que mis compañeros ganaron con mucho orgullo”.

Mastantuono habló de su amor eterno por River, el club que lo formó y lo lanzó al mundo. “River saca jugadores de mucha personalidad y calidad técnica. Le agradezco eternamente; es el club que amo con todo mi corazón”, afirmó. Y recordó la polémica por su salida: “Entiendo el enojo de algunos hinchas. Fue una decisión difícil, pero era la oportunidad de mi vida”.

Al final, dejó la puerta abierta para un futuro regreso. “Siempre sería hermoso volver a River. Jugar en el Monumental con esa hinchada es algo único”.

