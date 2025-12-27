Quimsa le ganó el clásico a Olímpico

La “Fusión” se impuso ante el equipo del comodorense Martín Villagrán 81-64 por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

Quimsa de Santiago del Estero derrotó este sábado de local a Olímpico de La Banda, equipo que dirige el comodorense Martín Villagrán, por 81-64 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El clásico santiagueño, que se jugó en el estadio Ciudad, tuvo el arbitraje de Oscar Brítez, Fernando Sampietro y Alejandro Zanabone, y los parciales fueron los siguientes: 23-16, 46-31 y 66-49.

El duelo comenzó con unos minutos de paridad hasta que los triples de Robinson y Johnson adelantaron a la Fusión, además de un buen ingreso de Negron. En la visita el banco dio soluciones con Bressan y Forestier, pero el primero quedó en manos del dueño de casa 23 a 16.

Orresta a distancia y una volcada de Negron aumentaron cifras, en los dirigidos por Villagrán llegaron cinco puntos de Bressan como respuesta inmediata. El cierre del primer tiempo fue para Quimsa con triples de Solanas y Robinson para marchar al descanso con un firme 46 a 31.

El encuentro siguió con Figueredo de un lado y Bressan del otro para mover el score. Tras un pasaje parejo, una volcada de Meyinsse sobre el cierre del cuarto puso el 66-49 para el local, informó Prensa Quimsa.

La visita anotó desde el perímetro con Mijares y Ascanio, mientras que los dirigidos por Ramella se encontraron erráticos (dos puntos en cinco minutos) hasta que Solanas anotó junto a una bomba de Johnson para calmar las aguas. Sobre el cierre Johnson puso cifras a la victoria de la Fusión, 81 a 64.

Jerome Meyinsse sumó 16 puntos y 6 rebotes, Tyren Johnson 13 tantos, en Olímpico 15 para Gonzalo Bressan. Ambos equipos tendrán como próximo rival a San Lorenzo en condición de local.

Olímpico (cinco victorias en quince encuentros) el martes 6 de enero y Quimsa (ocho triunfos y siete derrotas) el jueves 8.

La acción continuará este domingo en el Polideportivo Roberto Pando, donde el local San Lorenzo recibirá a Obras Basket.

El partido dará comienzo a las 22:10 y será televisado por TyC Sports, la misma señal que transmitió el clásico de Santiago del Estero.