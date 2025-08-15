Será este sábado a las 15 en el marco de la 22ª fecha del Apertura B del fútbol de Comodoro Rivadavia. Caleta Córdoba recibe a Talleres Jrs.

Rada Tilly expone su invicto y la punta ante Comodoro FC

Rada Tilly, puntero e invicto del torneo Apertura B de fútbol de Comodoro Rivadavia, recibirá este sábado a Comodoro FC, por la 22ª fecha del certamen de ascenso.

El partido, que se jugará en terreno del ‘Aurinegro’, dará comienzo a las 15 -como el resto de los partidos- y tendrá el arbitraje de Luis Fimiani.

Por su parte, el escolta Caleta Córdova se medirá en su cancha ante Talleres Juniors en partido que será controlado por Carlos Quintana.

Además, Ferrocarril del Estado, que marcha tercero, visitará en Valle C a Oeste Juniors, Deportivo Roca se medirá en su cancha -hace de visitante- frente a Nueva Generación, Universitario se medirá en Castelli con Stella Maris y Manantiales Behr de Ciudadela recibirá a San Martín.

En esta oportunidad tendrá fecha libre el conjunto de Deportivo Portugués, que marcha cuarto en el campeonato.

Programa de la 22ª fecha

SABADO 16 (15:00 - Primera)

Rada Tilly vs Comodoro FC.

Arbitro: Luis Fimiani.

Cancha: Rada Tilly.

Caleta Córdova vs Talleres Juniors.

Arbitro: Carlos Quintana.

Cancha: Caleta Córdova.

Oeste Juniors vs Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Gastón Verón.

Cancha: Oeste Jrs.

Universitario vs Stella Maris.

Arbitro: Brian Jerosimich.

Cancha: Castelli.

Nueva Generación vs Deportivo Roca.

Arbitro: Cristian Ontivero.

Cancha: Deportivo Roca.

Manantiales Behr de Ciudadela vs San Martín.

Arbitro: Carlos Flores.

Cancha: M.B. Ciudadela.