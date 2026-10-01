Rada Tilly participó de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo

El Municipio de Rada Tilly, a través de las áreas de Turismo y Desarrollo Económico Local, participó de la 30.ª edición de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), que se desarrolló del 26 al 29 de septiembre en La Rural, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y reunió a destinos, empresas y referentes de la actividad turística de Argentina y distintos países del mundo.

Durante cuatro jornadas, FIT volvió a ser un punto de encuentro para toda la cadena de valor del turismo. Los primeros dos días estuvieron abiertos al público general, mientras que las últimas jornadas estuvieron destinadas exclusivamente a profesionales, con rondas de negocios, FIT B2B, conferencias, presentaciones y espacios de networking.

En este marco, los equipos de las áreas de Turismo y Desarrollo Económico Local del Municipio de Rada Tilly participaron de reuniones con operadores y agencias, recibió a periodistas y profesionales del sector y presentó la propuesta turística de la ciudad ante visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

La presencia también permitió generar nuevos contactos y explorar oportunidades de comercialización para los prestadores turísticos de Rada Tilly, fortaleciendo los vínculos con operadores y otros actores de la industria.

“Participar de FIT es una oportunidad para mostrar todo lo que Rada Tilly tiene para ofrecer, pero también para generar vínculos que puedan transformarse en nuevas oportunidades para nuestros prestadores. El trabajo de promoción del destino tiene sentido cuando contribuye a fortalecer a quienes forman parte de nuestra actividad turística”, destacó Jorge Mérida, secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local.

Además, durante la feria se realizaron las presentaciones Rada Tilly como destino y de la Feria Tierra, Mar y Vinos, una propuesta que se desarrolla en Rada Tilly y que integra productos, experiencias y atractivos vinculados con la identidad y la oferta turística de la ciudad. El equipo del área de Turismo también brindó una charla sobre el Área Natural Protegida Punta Marqués como epicentro de investigaciones científicas.

La presencia en FIT se realizó en el stand de la provincia del Chubut, en un espacio que permitió compartir la diversidad de propuestas turísticas del territorio y fortalecer la presencia de Rada Tilly dentro de la oferta patagónica.

Con más de 30 años de trayectoria, FIT sigue consolidándose como una plataforma de promoción, vinculación y generación de negocios para destinos y empresas del sector. Su carácter federal e internacional permite que municipios y destinos puedan presentar su oferta ante visitantes y profesionales, favoreciendo nuevos vínculos comerciales y una mayor visibilidad.

Para Rada Tilly, la participación en esta feria forma parte de una estrategia de promoción que busca posicionar el destino, ampliar sus mercados y acompañar el crecimiento de los prestadores y emprendimientos que integran la actividad turística local.