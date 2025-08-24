Rada Tilly propone incentivos a operadores turísticos

En un contexto de creciente informalidad y gran competencia en el sector turístico, el Bloque del Partido Vecinal de Rada Tilly presentó una propuesta de ordenanza. Busca reconocer y acompañar a los operadores turísticos con más de diez años de actividad registrada en el municipio.

La iniciativa, denominada “Programa Municipal de Incentivos para Operadores Turísticos con Trayectoria”, se enmarca en la adhesión a la Ley Provincial XXIII-65 (Ordenanza N°2750 del 8 de agosto de 2024), y amplía el alcance del programa provincial, no solo apoyando a nuevos

emprendimientos, sino también brindando respaldo concreto a quienes han sostenido el turismo local durante más de una década.

“El turismo es una de las principales actividades económicas, culturales y sociales de nuestra localidad. Esta propuesta busca dar visibilidad y apoyo a quienes han trabajado con constancia, cumpliendo con todas las normativas, y enfrentando la competencia de servicios informales que proliferan en plataformas digitales”, expresó el concejal Guillermo Janeiro, autor del proyecto.

Mientras, la concejal Dolores Álvarez destacó: “es fundamental que desde el municipio generemos herramientas que reconozcan el valor del capital humano y patrimonial que representan estos operadores. Sería una pena que la informalidad desplace a quienes han construido el turismo de Rada Tilly con esfuerzo y compromiso.”

El programa contempla beneficios como:

• Exención de tasas municipales por habilitación comercial, por hasta cinco años.

• Prioridad en el uso de espacios públicos y participación en ferias y eventos turísticos.

• Acceso preferencial a líneas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica.

• Promoción gratuita en plataformas digitales y medios oficiales del municipio.

La Dirección de Turismo será responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir los dictámenes correspondientes. Además, los beneficios podrán renovarse si se constatan nuevas inversiones que fortalezcan la oferta turística local.

Con esta propuesta, el municipio busca consolidar un ecosistema turístico justo, competitivo y sustentable, reconociendo la resiliencia de quienes han mantenido viva la actividad turística en Rada Tilly, incluso en los momentos más difíciles.