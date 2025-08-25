Descubrió a su marido policía en ropa interior con una compañera

Un incidente insólito sacudió a la comunidad de San Pedro de Jujuy, dejando a sus residentes sorprendidos y a los involucrados enfrentando serias consecuencias legales. El escenario fue la comisaría de la Seccional Nº 26 del barrio Belgrano, donde una escena privada y totalmente inapropiada de un hombre policía con su compañera fue descubierta en condiciones comprometedoras.

Los hechos se desataron cuando, en plena madrugada, una mujer entró a la dependencia donde trabajaba su esposo, sólo para encontrarlo en una situación comprometedora junto a otra oficial de policía. El encuentro reveló al policía vestido solamente con ropa interior, avivando una ola de indignación en su esposa y desencadenando un escándalo mayúsculo. La frustración de la mujer rápidamente se convirtió en violencia y enfrentamiento, cuando los dos oficiales reaccionaron golpeándola brutalmente en un intento fallido de controlar la situación.

Las autoridades han respondido a esta grave falta de ética con la debida diligencia, separando a los oficiales de sus cargos como medida inmediata. Estos están ahora sujetos a investigaciones administrativas, lo que ha añadido una nueva capa de tensión a la dinámica ya explosiva del caso. En paralelo, el episodio ha sido atendido por el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, quien ha tomado las declaraciones pertinentes, llevando la información obtenida al fiscal Agustín Jarma, responsable del proceso judicial.

A medida que se desarrollan los procedimientos legales, los cargos presentados contra los policías implican delitos de violencia física, bajo agravantes de vínculos personales y género. El hombre se enfrenta a acusaciones serias de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género", reflejando la sensibilidad especial con que la ley trata los hechos de violencia íntima y familiar. Mientras tanto, la oficial involucrada también se enfrenta a la justicia desde otra perspectiva legal, bajo el cargo de "lesiones leves" por su comportamiento irreversible y contrario a la deontología policial.