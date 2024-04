Raquel Mancini contra Andy Kusnetzoff: "me tiene que pedir perdón"

Raquel Mancini sigue enojada con el bullyng que asegura haber sufrido en la televisión argentina, por la cantidad de operaciones que se hizo, que terminaron haciéndole un daño irreparable.

Y uno de los más la castigó, según sus dichos, fue Andy Kusnetzoff, afirmando que el conductor de Podemos Hablar todavía le tiene que pedir perdón.

“Hay personas que me tienen que pedir perdón todavía, por ejemplo, Andy Kusnetzoff. Él se rió mucho de mí cuando hacía CQC. Y cuando yo trabajaba para la radio y estaba de notera, en pleno acto de la CGT, me dijo: ‘qué hacés acá, Mancini’. Y le respondí: ‘Estoy haciendo lo mismo que vos, ¿no me ves que estoy con un micrófono y un grabador?’. Y lo ponían al aire y se reían”, sentenció

“¿No lo volviste a cruzar en el último tiempo?”, le preguntó el Fer Dente en su programa: “No, no me lo crucé. Me llaman todos los años cincuenta veces para ir al programa y no voy a ir nunca. Eso no se lo perdono. Sufrió mi familia, sufrí yo y las personas que me quieren. Hay un límite, no me jodan más, ya no dejo que me jodan más. El límite lo pongo yo”.