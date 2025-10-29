Raúl Rizzo destrozó a Guillermo Francella

Durante una entrevista, el actor aseguró que su colega no es talentoso y despotricó contra él. Conocé todos sus dichos sin filtro.

El actor Raúl Rizzo emitió declaraciones contundentes dirigidas a su colega Guillermo Francella a raíz de los recientes comentarios de este último sobre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y los supuestos gastos excesivos durante la etapa del kirchnerismo. En una entrevista concedida a Juan Etchegoyen, Rizzo manifestó abiertamente su desacuerdo con la perspectiva de Francella.

El artista comenzó la entrevista expresando la preocupación del sector cultural: “Nosotros fuimos muy agredidos en la parte de cultura porque ya el INCAA es un sello, no existe más con ese rol que desarrollaba y tampoco el Instituto Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, nos atacó mucho este gobierno en la parte cultural y no estoy de acuerdo con las declaraciones de Guillermo Francella”, sostuvo.

Rizzo continuó desarrollando su pensamiento, defendiendo el papel fundamental del circuito under y cuestionando la visión de su colega sobre el destino de los fondos culturales. Afirmó que el teatro comercial se nutre de una gran cantidad de profesionales —como dramaturgos, directores, iluminadores y libretistas— que se forman en el teatro independiente, un espacio esencial de gestación artística.

Luego, Rizzo criticó la subjetividad de la opinión de Francella y su postura sobre los gastos: “El teatro comercial se nutre de mucha gente que se forma en el teatro independiente ya sea dramaturgos, libretistas, directores, iluminadores y es un lugar donde se va gestando y además es subjetivo que no le guste a Francella, que no le guste a él no garantiza nada y es una opinión muy unitaria eso de que se gaste plata ¿por qué no disfruta de lo que le pasa a él y se deja de joder”.

El actor de marcada trayectoria manifestó su incomprensión ante la necesidad de Francella de emitir una crítica tan dura sobre el cine que se produce con gran esfuerzo. “¿Para qué está hablando de otros que le cuesta muchísimo hacer cine y encima necesitan la crítica de él? no lo entiendo”, preguntó Rizzo. Argumentó que, en última instancia, se trata de trabajo y que la calidad artística es subjetiva.

Asimismo, Raúl Rizzo desafió la crítica de los gastos millonarios: “Para mucha gente es trabajo y en todo caso será peor o mejor artísticamente pero nada más y de ahí a empezar a decir que se gastaron dos o cuatro millones de dólares, no los puso él y que no se sienta tan ofendido y en todo caso que revise su propia filmografía a ver si todas las películas que hizo son maravillosas o estupendamente bien hechas para lo popular y yo tengo mis dudas ahí también”.

Finalmente, el actor no dudó en dar su opinión profesional sobre Francella. “No me gusta Guillermo Francella como actor, es un actor eficaz pero no es un actor talentoso y hasta ahí llega mi mirada sobre él”, confesó. Comparó a Francella con otros grandes intérpretes a los que sí admira, a pesar de las diferencias políticas: “Hay otros actores como Jorge Marrale, Miguel Ángel Solá, Luis Brandoni que tengo diferencias desde lo ideológico pero es un gran actor. Lo fue Pepe Soriano también”.

Rizzo concluyó la entrevista, dando por cerrado el tema: “No quisiera seguir hablando de Guillermo Francella porque ya te dije mi punto de vista de lo que pienso y hasta ahí llegamos”.