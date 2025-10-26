Esteban Mirol denunció a Wanda Nara por "discriminación"

Esteban Mirol expuso que no la está pasando del todo bien en MasterChef Celebrity y sorprendió con un relato cargado de enojo y decepción.

El periodista recordó cómo fue su ingreso al programa y lo distinto que resultó todo en comparación con lo que le prometieron. “Cuando me convocaron, me dijeron que no hacía falta ser un chef profesional. Yo acepté porque me gusta cocinar, lo hago desde la colimba, y pensé que el programa tenía ese espíritu popular”, explicó Mirol, dejando en claro que su expectativa inicial estaba muy lejos de lo que finalmente vivió en el set.

Con tono crítico, relató que su paso por el reality no fue lo que imaginaba: “A los jurados no les gusta lo que hago. Hay algo en la mirada que tienen que no coincide con la gente común, con la cocina de verdad”. Además, denunció una actitud discriminatoria hacia los concursantes mayores: “A los más grandes nos tratan distinto. Hablan de igualdad y diversidad, pero con los que tenemos unos años más, no hay ningún tipo de consideración. Es una forma de edadismo de la que nadie habla”.

La declaración más fuerte llegó cuando recordó un comentario de la propia Wanda Nara que lo indignó. “Dijo que estaban preocupados porque yo era un hombre grande. Eso es discriminación, así de simple”, sostuvo con firmeza. Y agregó con ironía: “Le propuse que trotáramos juntos por la reserva ecológica. Yo corro ocho kilómetros por semana, camino seis por día, tengo buen estado físico. No creo que ella aguante más de uno”.

El conductor también dio detalles del clima de competencia dentro del estudio. “Ahí adentro se matan. Es como en Gran Hermano: al principio todos se abrazan, pero después empieza el juego real”, aseguró. Según Mirol, esa presión derivó incluso en episodios de maltrato que no se reflejaban en la pantalla: “A Momi Giardina la destruyeron en su primera semana. La trataron tan mal que terminó con medicación. Después, cuando lo contó, mágicamente su plato fue el mejor. Es todo muy extraño”.

Sobre su propia experiencia, fue contundente: “Sí, me humillaron. Tres días antes del estreno, los jurados salieron en televisión a decir que yo debía aprender a aceptar consejos, como si ya me hubieran evaluado. Spoilearon el programa y dejaron claro que no les caía bien”.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Esteban Mirol cerró su descargo sin dejar lugar a dudas: “Fue una experiencia rara. Por momentos linda, pero con un trasfondo que no se muestra. Hay favoritismos, hay prejuicios y hay mucha hipocresía”.