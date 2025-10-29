Tras sus polémicas declaraciones sobre el diputado nacional electo de La Libertad Avanza, la periodista se refirió al mensaje del joven en la red.

Nancy Pazos rompió el silencio sobre el posteo de su hijo Nicanor apoyando a Santilli

Nancy Pazos habló sobre el posteo de su hijo Nicanor en la red, donde publicó un fuerte descargo que puede tomarse como un mensaje en su contra.

Diego Santilli fue uno de los ganadores en las últimas elecciones legislativas nacionales y, tras el inesperado triunfo en la provincia de Buenos Aires, su exesposa Nancy Pazos volvió a criticarlo.

Tanto en la previa como después, la periodista criticó al diputado y lamentó que sus hijos tengan la misma ideología política de su padre.

Tras el resonante triunfo del candidato de La Libertad Avanza, su hijo Nicanor manifestó en la red: "Las pocas horas de sueño. Caminatas y recorridas escuchando la necesidad, las dificultades y la tristeza de la gente".

Y continuó destacando la actitud de su padre: "Aguantando los golpes hasta de gente de la que menos lo esperábamos, y aun así no respondiste. Dejaste que tu trabajo y tu dedicación sea lo que hable por vos, y anoche quedó demostrado con la mayoría del apoyo de los bonaerenses".

Enseguida expresó sus sentimientos ante el logro de su padre: "Es un orgullo para mí poder llamarte mi papá, los valores que me has inculcado, la garra y dedicación, el nunca rendirse, y saber que cuando uno tiene un objetivo tiene que darlo todo por cumplirlo, hasta la última gota de sudor".

Y sumó: "Quédate bien tranquilo que nosotros tus hijos, y toda tu familia está orgullosa de vos, de lo que representas para nosotros, y de todo lo que logras. Siempre vamos a estar ayudándote en lo que necesites, como numerosas veces vos lo has estado para nosotros".

Finalmente, escribió: "Sos único e histórico. Y por sobre todas las cosas, buena persona. Te amamos".

Qué dijo Nancy Pazos sobre su hijo Nicanor

Tras el revuelo, Nancy Pazos dio un móvil para Los Profesionales de Siempre (El Nueve) y aclaró que la publicación no fue en su contra: "Ustedes están leyendo un posteo de mi hijo como una contestación a mí, es una locura".

"Eso lo escribió el domingo a la noche cuando estaba en el búnker. Nicanor es un chico divino, está muy involucrado en los temas nuestros. Vino a mi programa de radio mil veces... Es de los hijos que te acompañan en lo que hacés", continuó.

"Lo que más me duele de la votación tiene que ver con los valores. Mi hijo ayer estuvo en un canal de streaming con un señor que me parece detestable", lanzó indignada en referencia al influencer libertario Gordo Dan, donde Nicanor estuvo presente cuando Diego Santilli cumplió su promesa de raparse el pelo en caso de ganar en la provincia.

"Yo hablo en términos ideológicos, no personales. Diego es un excelente papá, los chicos fueron muy amados y queridos, y vivieron una infancia hermosa", sentenció Nancy Pazos.