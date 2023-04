Realizarán un escrache a Jey Mammon en España

Un grupo de argentinos encabezado por un ex participante de Gran Hermano, organizan un escrache a Juan Martín Rago, más conocido como Jey Mammon, en España.

Emiliano Boscatto, subcampeón de Gran Hermano 2011, hace 9 años que vive en Madrid, España. Y al enterarse que Jey Mammon se refugió en el mismo lugar después de ser denunciado públicamente por abuso en la Argentina, decidió tomar cartas en el asunto.

Desde sus redes sociales, anunció que está organizando algo en su contra. "Con un grupo de argentinos estamos preparando un escrache público para este prófugo. Si quieren sumarse, me escriben", expresó a través de una historia en su Instagram, dejando en claro que está 100% del lado de Lucas Benvenuto.

Además, Boscatto compartió una publicación donde se remarca una de las últimas declaraciones de Lucas: "Era una persona de 30 y pico con una de 14. No creo que eso sea una relación", decía la nota. En ese sentido, el ex GH escribió: "Lucas no estás solo, aquí seguiremos por tu lucha", haciendo referencia al escrache público que está haciendo en Madrid contra el conductor.

A raíz de esto, se supo que varios argentinos buscan sumarse a la protesta en las calles de la capital española, que sería organizada por Emiliano. Pese a que se haga o no esta protesta, Lucas en las últimas horas se mostró conmovido por el proyecto de Ley que se presentó en el senado para que los abusos y delitos contra los menores no prescriban.