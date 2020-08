Reclamos en Barile por demoras en el pago

Son alrededor de 100 empleados en seis sucursales existentes en esta ciudad y en Rada Tilly. “Estamos a 25 y no nos pagan el sueldo; nos obligan a trabajar domingos y feriados y no nos abonan las horas al 100%; nos dicen que el ATP no nos paga y que ellos no tienen nada que ver. Nos dibujan los recibos de sueldo; nos tratan de ignorantes y nos dicen que si no nos gusta ahí tenemos la puerta”, sostuvo un grupo de trabajadores de la tradicional panadería que pidieron reserva de sus nombres por obvias razones, aunque dejaron acreditada su identidad ante este medio.

Cuando se les consultó por gestiones del sindicato que conduce el exconcejal Juan Maldonado, señalaron que “ya se habló una vez. Fue cuando se hizo público. Pero nunca nos pagaron como debían después de esa vez”.