Recomiendan a argentinos no viajar a México tras una escalada de violencia narco

El Gobierno argentino emitió una advertencia oficial para que ciudadanos argentinos eviten viajar al estado de Jalisco, en México, tras una fuerte escalada de violencia narco desatada luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El fallecimiento del capo narco ocurrió durante un operativo de alto impacto en la localidad de Tapalpa, lo que provocó una respuesta violenta y coordinada de la organización criminal, con ataques armados, bloqueos de rutas y enfrentamientos urbanos en distintos puntos del estado de Jalisco.

Entre los episodios más graves se reportaron enfrentamientos con fuerzas federales, emboscadas a policías estatales y municipales y bloqueos en rutas clave, como la carretera a Chapala y zonas estratégicas del área metropolitana de Guadalajara, generando escenas de extrema tensión que se viralizaron en redes sociales.

Advertencia oficial de Cancillería

Frente a este escenario, la Cancillería Argentina recomendó postergar cualquier viaje no esencial a la zona afectada y extremar precauciones.

“Se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”, indicó el organismo en un comunicado difundido este domingo.

Asimismo, se solicitó a quienes ya se encuentren en Jalisco evitar zonas donde se registren incidentes, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales, en el marco del Código Rojo decretado por los enfrentamientos.

Ante cualquier emergencia, la Cancillería recordó que los argentinos en México pueden comunicarse con el Consulado Argentino a través del correo [email protected] o del teléfono de guardia +52 1 55 8556-0472.

El mensaje del Gobierno mexicano

En medio de la crisis, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la población a mantener la calma y aseguró que existe “absoluta coordinación con los gobiernos de todos los estados”.

“Debemos mantenernos informados y en calma”, expresó la mandataria, al tiempo que remarcó que en la mayor parte del territorio nacional las actividades se desarrollan con normalidad, y que el Gobierno trabaja “todos los días por la paz, la seguridad y la justicia”.

En la misma línea, los gobernadores de las 32 entidades federativas expresaron su respaldo a la presidenta a través de un comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (Conago), reafirmando su compromiso con la legalidad y la seguridad.

Quién era “El Mencho”

Considerado uno de los narcotraficantes más buscados y peligrosos del mundo, Oseguera Cervantes había transformado al CJNG en una organización criminal con alcance global, con fuerte presencia en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

Sobre su figura pesaba una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por el Gobierno estadounidense, y su muerte marca un punto de inflexión en el mapa del narcotráfico mexicano, con consecuencias aún difíciles de dimensionar.