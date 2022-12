El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas explicó su enojo con el intendente y el Concejo Deliberante de Gualjaina.

"Reconocen a los que no fueron a Malvinas y tienen un héroe en el pueblo"

El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas, Gustavo Lefipán, expresó en las redes sociales su enojo con el intendente de la localidad de Gualjaina, Marcelo Limarieri, al igual que con el Concejo Deliberante.

Aclaró que “tanto el Concejo Deliberante como el intendente pretenden reconocer a los soldados que no fueron a Malvinas, que quieren ser reconocidos como veteranos, pero no lo son porque justamente no fueron”.

Señaló que “lo que molesta mucho es que el intendente de Gualjaina y el Concejo Deliberante a lo largo de los 40 años nunca hicieron un monumento que recuerde la gesta de Malvinas y a los veteranos del lugar".

Recordó que Gualjaina tiene un soldado que fue reconocido con la medalla al valor en combate, entregada por el Congreso de la Nación. Se trata de Carlos Colemil y, según indicó, son pocos los soldados que cuentan con ese reconocimiento “y este personaje que tienen de intendente y los concejales quieren reconocer a los que no fueron cuando nunca reconocieron a un héroe que tienen en el pueblo”.

“Primero reconoce a los verdaderos veteranos. ¿Cómo vas a estar reconociendo a los que no fueron?”, expresó. Además, comentó que en un acto que hubo en esa localidad recientemente, “el intendente palmeó la espalda de los veteranos y dijo que van a hacer el año que viene el monumento, pero resulta que nos damos vuelta y estos personajes terminan negociando con el que tienen a mano”.

Aclaró que veterano es el que estuvo en combate en Malvinas y dentro de la zona de exclusión determinada por el gobierno inglés. “Son cosas que molestan, que duelen porque no hacen 20 días; hace 40 años y todavía se sigue pretendiendo reconocer a alguien que no fue”, concluyó.