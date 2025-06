Reforma previsional: el Gobierno se anticipa a lo que pueda pasar en el Senado

Pese a que todavía el Senado no puso fecha para tratar el aumento de haberes jubilatorios y la recomposición de la reforma previsional, que esta semana tuvieron media sanción en la Cámara baja, en el Gobierno nacional avizoran un escenario difícil. En Casa Rosada entienden que, además de estar en desventaja numérica en ese recinto, el vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, atraviesa uno de sus peores momentos. A esto se suma la desconfianza del oficialismo hacia algunos gobernadores y sobre el PRO, que aportó varias abstenciones en Diputados.

Con Javier Milei en el exterior, en Balcarce 50 ratifican que, en caso de ser necesario, se acudirá al veto presidencial. "Nada nos va a mover del equilibrio fiscal", aseguran. Al mismo tiempo, un funcionario de diálogo directo con el primer mandatario afirmó ante una consulta de Ámbito que, a su entender, la oposición "insistirá durante toda la campaña con proyectos de ley que buscan desestabilizar el Gobierno", y consideró que en línea con esto "promoverán la conflictividad social en las calles".

Otros funcionarios más optimistas elijen creer que algunos gobernadores podrían rever su postura para cuando los proyectos lleguen al Senado. El Ejecutivo tiene planeado convocar a los mandatarios provinciales a una reunión en los próximos días, en respuesta al reclamo de reforma fiscal que se elevó en la última reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Si bien los titulares de las provincias pidieron que el encuentro sea con Javier Milei, el mandatario estará fuera del país debido a su gira por Europa, por lo cual serán recibidos por Guillermo Francos.

En Casa Rosada apuestan a que dicha instancia de diálogo pueda ser aprovechada para abordar la agenda legislativa. Si bien hay pesimismo respecto a la reforma previsional, en el Gobierno no ven obstáculos en conseguir los votos para aprobar su proyecto de modificación de la Ley Penal Cambiaria y la Ley de Procedimiento Fiscal (dólar colchón). De hecho, el Ejecutivo ya consiguió fotos de adhesión al nuevo régimen con la mitad de los mandatarios provinciales.

El jueves, el posible candidato a diputado -nacional o provincial- José Luis Espert, brindó su primera conferencia en Casa Rosada, en la cual anunció el Proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, pero también aprovechó para apuntar contra los diputados que votaron a favor de la reforma previsional. "Sabemos que los jubilados cobran miserias y que en el Garrahan cobran miserias, pero entre eso y hacerles creer que se puede pagar algo cuando no hay presupuesto suficiente para hacerlo hay diferencia”, dijo el economista dos días después de ser recibido por la presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei. En el entorno de "el Profe" ratifican que irá primero en los comicios de octubre y no de septiembre, aunque en Rosada no descartan ninguna opción.