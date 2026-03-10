Regresó la Liga Nacional de Clubes Seniors de Comodoro

La semana pasada comenzó la acción de la competencia con sus tres categorías. La entidad tiene como objetivo que la ciudad sea sede del Nacional de Campeones.

Este año, a la Liga Nacional de Clubes Seniors que contemplaba las divisiones +35 y +43, se le sumó una nueva categoría +48 ante la demanda de jugadores y equipos que son parte del torneo.

Rodrigo Giandinoto, dirigente de la Liga Nacional, se reunió con Hernán Martínez, titular del Ente Comodoro Deportes, y durante el encuentro se planificó el trabajo en conjunto con el Ente deportivo.

“Tuvimos la suerte de arrancar en tiempo y forma como lo veníamos planificando con el torneo y también poder sentarnos con las autoridades por este tema de como planificar este año y ver de qué manera acompaña el municipio”, explicó Rodrigo Giandinoto, a cargo de la Liga.

Es que el certamen logró una importante demanda de equipos y jugadores, con un mayor grado de competitividad en la ciudad.

“Pudimos hablar del nivel de competitividad que tenemos y como esos equipos salen a competir a nivel nacional. Este año, lo que se logro es la competencia de mayor complejidad respecto de las categorías. Antes, teníamos dos (+35 y +43), y este año por la demanda que tuvimos de equipos tenemos la obligación de armar tres categorías (+48), lo cual genera otra logística y por eso, también nos reunimos con Comodoro Deportes para conversar esta posibilidad” sostuvo Giandinoto.

El objetivo es lograr que la ciudad petrolera sea sede del Campeonato Nacional de Campeones. “También se habló de poder traer el Torneo Nacional a Comodoro, que seamos sede de los campeones nacionales de esta Liga y con la colaboración de los diferentes clubes poder desarrollarla al máximo con toda esta infraestructura que tenemos en la ciudad y que el Ente fue parte de este crecimiento de infraestructura que tenemos”, señaló.

Es que según el dirigente “la ciudad hoy cuenta con una importante cantidad de cancha de césped sintético que nos permite desarrollar esta Liga y agradecemos el acompañamiento del Ente deportivo”, sentenció.