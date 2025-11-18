Relevamiento de daños causados por el temporal en Caleta Olivia

Este martes se llevó a cabo una reunión de referentes de áreas operativas municipales de Caleta Olivia y de organismos nacionales y provinciales afectados a la emergencia climática por el temporal de viento del lunes.

El encuentro fue presidido por el intendente Pablo Carrizo y tuvo como finalidad realizar un relevamiento del accionar del personal afectado a la contingencia y de los daños causados por intensidad del meteoro, reafirmándose además el compromiso de avanzar con todas las acciones necesarias para la reconstrucción y recuperación de los sectores más damnificados.

Desde las distintas áreas municipales y provinciales con asiento en la localidad se informó que no se reportaron víctimas y se aclaró que si bien trascendió que hubo evacuados, en rigor se trató de numerosas personas que fueron alojadas en gimnasios de la comuna, ya sea porque se hallaban en tránsito y no podían continuar viaje o bien de deportistas que se encontraban participando de un torneo.

Por otra parte, la Secretaría de Planificación, hizo saber que se zonificaron los diferentes puntos afectados, incluyendo daños en infraestructura urbana (incluyendo viviendas), alumbrado público, semaforización y caída de árboles y daños en instituciones que funcionan en edificios públicos y privados,

Desde la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado se informó que se registraron daños en la línea que alimenta la planta de ósmosis inversa, como así también una merma en el caudal de agua que proviene del sistema del Lago Muster y la caída de suministro desde Cañadón Quintar, lo que dificulta la llegada con el vital elemento a algunos sectores de la localidad.

Tras este relevamiento, desde la Municipalidad se comenzó rápidamente con la articulación en diferentes sectores priorizando todas aquellas acciones necesarias para lograr la pronta recuperación de la ciudad tras este fenómeno climático extraordinario.

RELEVAMIENTO

Por otro lado se confirmó que desde el Ejecutivo Municipal se trabajará en una ordenanza para dejar establecido un protocolo que permita actuar de manera preventiva, efectiva y con las herramientas legales correspondientes para afrontar este tipo de situaciones.

Por último, el intendente Pablo Carrizo agradeció a los vecinos que acataron las medidas preventivas y fueron solidarios con otros habitantes que necesitaron asistencia para resguardar sus bienes.