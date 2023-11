Renzo Blotta: "dos abandonos fue lo que nos privó hoy estar más cerca"

Renzo Blotta dejó todo en la pista durante la última fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se corrió en el autódromo Ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.

El joven de Comodoro Rivadavia era uno de los cinco pilotos que llegaba con chances de pelear por el título, sin embargo, se tuvo que conformar con un merecido subcampeonato, por todo lo que hizo a lo largo de 2023.

Antes de correrse esta final, Blotta, quien esta temporada fue uno de los pilotos del GR Competición en la clase menor del TN, figuraba tercero en el campeonato con 236 puntos, un menos que el escolta Nicolás Posco, mientras que el líder era Thiago Martínez (250), quien a la postre no solo ganó en un final tremendo, sino que se quedó con la corona de la temporada 2023.

Sin embargo, en la final, Renzo, que largó la carrera con su Toyota Etios desde el 15º puesto, fue superando autos, hasta ubicarse en el cuarto puesto, lugar con que así finalizó la última prueba del año.

De esa manera, el santacruceño Martínez terminó primero con 304 puntos, mientras que Blotta fue subcampeón con 272,5, a 31,5 del flamante campeón.

El tucumano Pablo Ortega terminó tercero en el campeonato con 255,5, mientras que Posco, quien se estaba asegurando el subcampeonato, al final terminó cuarto (243) ya que a escasos metros, su auto sufrió la rotura del motor.

Luego de la final, el chubutense Renzo Blotta expresó algunas palabras en su página oficial de Facebook, destacando que los dos abandonos que tuvo durante la temporada, lo privó de estar más cerca del objetivo.

"Lo dimos todo, hicimos 3 pole, ganamos 6 series, hicimos 3 podios, ganamos la carrera más importante del año y en el patio de casa, tuvimos dos abandonos importantes para el campeonato y eso fue lo que nos privó de hoy estar mas cerca", afirmó.

"Gracias Dios por tu voluntad y tu presencia. No me abandonaste nunca y me hiciste crecer mucho como persona. Gracias equipo, se laburaron todo! Gracias Gabi Rodríguez, Ruben y Ariel Guerini, Hugo Mazzini, Alan y Luis, Papá, Mariano Ingolotti y flia. Gracias a todos los sponsors que me acompañaron durante todo el año, madres, abuelos. Gracias amor por todo lo que me enseñaste en este año, gracias Gustavo Acuña, Vivi, familia y amigos! Gracias a todos los que bancaron en este año tan lindo", afirmó.

"Felicitar al Campeón @thiago__martinez1 merecido por el gran trabajo de todo el año!", sentenció Blotta, quien estuvo a un paso de conquistar el título en la Clase 2 del TN.