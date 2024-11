Renzo Blotta ganó en el final la 3ra. serie de la Clase 2 del TN

El piloto comodorense Renzo Blotta venció en la tercera serie disputada por el TN Clase 2 en el autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos), cerrando para la divisional la actividad programada para el día de este sábado en el marco del Gran Premio Magnoluz válido por la undécima fecha del Campeonato 2024 que consagrará al vencedor de la prueba final en el día de mañana.

La definición de esta serie llegó en la última curva, antes de la caída de la bandera a cuadros, cuando Ramiro Cano intentó superar a Juan Pablo Pastori, por ese entonces líder de la serie, momento en el cual ambos autos se rozan perdiendo velocidad, situación que aprovecharon Renzo Blotta y Santino Balerini para avanzar sobre los dos citados al momento de la caída de la bandera a cuadros, la cual decretó la victoria del piloto comodorense luego de 9m48s132, superando por apenas 0s046 a Santino Balerini, segundo, informó la página de la APAT.

Ramiro Cano arribó en pista, en el tercer lugar; convertido en quinto puesto tras el recargo por maniobra peligrosa a Juan Pablo Pastori (tercero) y Santiago Robledo (cuarto). Martín Leston, Facundo Rotondo, Diego Casais y Braian Reinoso completaron la zona de puntos de este parcial, último antes de la competencia decisiva que tendrá a Francisco Coltrinari largando desde la primera posición. Gonzalo Antolín largará desde la segunda posición, mientras que las cinco primeras filas las completarán Renzo Blotta, Mariano Sala, Thiago Martínez, Santino Balerini, Sebastián Pérez, Martín Chialvo, Juan Pablo Pastori y Agustín Ayala.

"Veníamos con un gran ritmo, con una pequeña fallita, pero fue terrible el ritmo del auto, veníamos bien y mejor que Pastori. Cuando me pasa Cano, me toca un poco, nos replegamos, no importa, ya está. En la vuelta siguiente íbamos a intentar ganar, sabíamos que entrábamos en la última vuelta, en la que se definen muchas series y me hubiera gustado que sea la más rápida para llevarme alguna herramienta para los chicos del taller", expresó Blotta en declaraciones a la TV Pública.

"La verdad que se laburaron todo, todo es mérito del equipo de Ale Bucci, de todos los sponsors que ante la situación en la que estábamos en la Clase 3, decidieron acompañarme con el doble de fuerza y ayuda. La verdad que tengo que hacerle un monumento a cada uno porque siguieron apostando en mí y hoy ganamos una serie más", agregó el ’Cacique’, quien es el actual subcampeón argentino de la clase menor.

................

Panorama - 5 vueltas

Serie 3

1º Renzo Blotta (Ford Fiesta) 9'48’’132/1000

2º Santino Ballerini (Peugeot 208) a 0'046/1000

3º Juan Pastori (Toyota Yaris) a 0'293/1000

4º Santiago Robledo (Toyota Yaris) a 1'182/1000

5º Ramiro Cano (VW Gol) a 1'183/1000

6º Martín Leston (Peugeot 208) a 2'033/1000

7º Facundo Rotondo (Chevrolet Onix) a 2'439/1000

8º Diego Casais (Peugeot 208) a 2'733/1000

9º Braian Reinoso (VW Gol) a 3'778/1000

10º Lucas Petracchini (VW Gol) a 4'554/1000