Renzo Blotta: "me pegaron por todos lados"

Al momento de apagarse el semáforo y con ello dar el lanzamiento oficial de la final de la segunda fecha de Turismo Nacional de la Clase 2 en el autódromo de la ciudad de Paraná, el auto del piloto comodorense Renzo Blotta no pudo mover correctamente por una falla, y desafortunadamente fue colisionado desde atrás por otro competidor, y a partir de allí se generó un choque en cadena en plena recta principal, informó el sitio Campeones.

Facundo Della Motta, Juan Martín Eluchans, Iñaki Beitía, Gerónimo y Mateo Núñez, Alex Conci, Maximiliano Bestani, Facundo Rotondo, Alejandro Torres, Sebastián Pérez, Agustín Bonomo, Nazareno Beguiristain, y Juan Manuel Damiani, fueron quienes se involucraron en la incidencia, bloqueando con sus autos la cinta asfáltica,. Si bien están todos los pilotos asistidos en el centro médico del circuito, Alex Conci y Nazareno Beguiristain, fueron trasladados a un sanatorio de Paraná, por traumatitmos varios, en tanto se define si también Mateo Núñez deberá ser derivado a la Clínica Modelo.

Los auxiliares del Club de Volantes Entrerrianos, la categoría y los equipos fueron retirando los vehículos del lugar y despejando la pista, con el objetivo de tener listo el circuito para desarrollar la competencia de la división menor del TN, con la grilla original cuando todo quede ordenado.

"Estoy bien, estoy con muchos dolores musculares. Lamento totalmente lo que pasó, no me aceleró el auto cuando salí en la largada. Había largado muy bien, pero no levantó más de cinco mil vueltas, eso me perjudicó y me quedé parado a mitad de la recta. Hice lo que pude para que me esquiven, pero evidentemente me pegaron por todos lados", sostuvo en declaraciones a la TV Pública.

Renzo agregó que "esto seguramente me va a tener muy difícil para volver a correr y no vamos a estar presente por varias carreras, porque es muy difícil esto. Es muy caro, creíamos que era nuestro fin de semana, tenía todo para ganar, me veía muy confiado, tenía un gran rendimiento del auto, pero con un dolor en el pecho, le pido a la gente que me perdone, porque sinceramente esto pasa por algo. Es una lástima que nos pase a nosotros que hacemos tanto esfuerzo, pero con la cabeza en alto vamos a salir adelante y vamos a intentar hacer lo mejor posible para estar presente en alguna carrera este año", afirmó el chubutense, quien había logrado el sábado la pole.

"Le pido disculpas a todo el equipo, a Tito Bessone, a Toyota, a Gaby Rodríguez, a Rubén Guerini, a Hugo Mazzini, y sinceramente a toda la gente de Comodoro que me hace el aguante; a todos los sponsors, a mi papá, a mi familia y a mis amigos que están siempre acompañando", señaló el joven piloto sureño para luego darse un fuerte y emotivo abrazo con su padre Christian.