El piloto comodorense, que llegó a estar segundo, sumó buenos puntos en el autódromo de Rosario, donde la victoria fue para Martín Leston.

Renzo Blotta terminó cuarto en la 3ª fecha de la Clase 2 del TN

El piloto comodorense Renzo Blotta, al comando de un Peugeot 208 atendido por el equipo Ale Bucci Racing, finalizó este domingo en el cuarto puesto durante la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe.

El joven chubutense, que largó desde la quinta posición, y llegó a estar segundo, al final terminó en el cuarto puesto con un tiempo de 34’59”233/1000 a 2’050/1000 del mejor, que le permitió sumar buenos puntos en el campeonato.

La carrera, que se cumplió a 18 vueltas, tuvo como vencedor a Martín Leston, quien con Peugeot 208 del Antolín Competición, logró su primera victoria en la categoría.

El vencedor de la prueba, que estableció un tiempo de 34’57”183/1000, llegó escoltado por Exequiel Bastidas (Toyota Yaris), mientras que el podio lo completó Santino Balerini, con Peugeot 208.

Los diez primeros lugares del clasificador fueron completados por Blotta, Nicolás Posco (Ford Kinetic), Francisco Coltrinari (Peugeot 208), quien lideró durante las primeras vueltas, Tomás Vitar (Nissan March), Maximiliano Bestani (Chevrolet Onix), Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208) y Juan Pablo Pastori (Peugeot 208).

Con estos resultados, el mendocino Vitar del GR Competición, sigue como líder del campeonato, ahora con 97 puntos, seguido del salteño Coltrinari con 96, mientras que tercero se ubica Balerini con 74 unidades.

Por su parte, el comodorense Renzo Blotta, que este domingo por la mañana fue segundo en la primera serie, trepó del 21º lugar al 13º puesto con 39 puntos.

La próxima competencia de la temporada 2026 se correrá el 3 de mayo en el autódromo San Juan Villicum.

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Panorama – 18 vueltas

1º Martín Leston (Peugeot 208) 34’57”183/1000

2º Exequiel Bastidas (Toyota Yaris) a 1’306/1000

3º Santino Balerini (Peugeot 208) a 1’307/1000

4º Renzo Blotta (Peugeot 208) a 2’050/1000

5º Nicolás Posco (Ford Kinetic) a 4’102/1000

6º Francisco Coltrinari (Peugeot 208) a 4’157/1000

7º Tomás Vitar (Nissan March) a 4’158/1000

8º Maximilano Bestani (Chevrolet Onix) a 5’477/1000

9º Juan Eduardo Kreitz (Peugeot 208) a 6’163/1000

10º Juan Pablo Pastori (Peugeot 208) a 6’744/1000