Retenciones y Ganancias: ultimátum de los gobernadores de JxC

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) le darán un ultimátum a Javier Milei; si el Presidente no los convoca en las próximas 24 horas, con las promesas de sacar toda suba de retenciones en la ley ómnibus y también la de incluir un mecanismo de compensación como consecuencia de la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, corre riesgo su apoyo a la administración libertaria en la Cámara de Diputados.

Mientras en la Casa Rosada se preparaba el borrador del nuevo texto que fue presentado este lunes, los diez mandatarios de JxC aceleraron las charlas durante el fin de semana, en el que mantuvieron dos videoconferencias (una el sábado y otra el domingo) para arribar a una postura unificada frente al apuro oficial de emitir dictamen en los próximos días. De no recibir una invitación por parte del Ejecutivo en breve, los mandatarios provinciales amenazan con publicar un documento en el que dejarán en claro su rechazo a la iniciativa enviada por la Casa Rosada.

A la espera de la respuesta del Gobierno, Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Jorge Macri (CABA) dialogan con los jefes de cada bloque en Diputados: Cristian Ritondo del PRO; Rodrigo De Loredo, de la UCR; y los tres de Hacemos Cambio Federal, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Maximiliano Ferraro. "Ya hay un acuerdo con el 80% de la ley, pero sin esos cambios que reclamamos, va a ser muy complicado aportar los votos", le dijo a Letra P un legislador al tanto de las negociaciones.

Los gobernadores le dejaron en claro a los jefes legislativos que no avalarán un apoyo a la ley ómnibus a menos que se cambien las dos cuestiones que piden, claves para las cuentas fiscales de cada distrito. Si bien le están dando más tiempo a la Casa Rosada, el comunicado está en parte escrito. "El documento se está preparando, pero queremos darle una posibilidad más al Gobierno antes de cortar las negociaciones", remarcó un gobernador de la coalición opositora. Es que durante el fin de semana varios mandatarios, sobre todo los del litoral, se convencieron del rechazo a cualquier gravamen a las economías regionales.

Uno de los que levantó la voz en ese sentido fue Pullaro. "No voy a acompañar el aumento de retenciones. El Gobierno acierta en terminar con el déficit y el despilfarro del pasado, pero repite el error al ponerle un pie en la cabeza de los que producen, que son el sujeto del cambio que el país necesita", escribió el santafesino en un extenso hilo de Twitter.

Al cierre de esta nota, en la Casa Rosada todavía no definían si convocarían de nuevo a los gobernadores de JxC mientras que en algunos sectores del oficialismo ya comienza a aparecer un fastidio por la mecánica que tomó la negociación de idas y vueltas con la oposición. En el Gobierno mantienen su postura de que el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias depende de que se apruebe primero la ley ómnibus. Pero los mandatarios provinciales de la coalición opositora, al haber estado en contra de la eliminación de ese tributo cuando se trató en 2023, durante la campaña electoral, no quieren esperar ya que la situación de las arcas de algunos de ellos, como es el caso del puntano Poggi, no permite aguardar mucho más.

Pero mirando hacia adelante los gobernadores de JxC tienen otra carta para jugar frente a la administración de Milei y que incluye a sus pares del peronismo. En el grupo de WhatsApp que comparten, llamado "23 gobernadores y un jefe de Gobierno", están avanzadas las charlas para presentar un proyecto de ley para coparticipar la mitad del impuesto al cheque y parte del impuesto PAIS. Ambas cuestiones fueron rechazadas por el Presidente, pero si se juntan ambos espacios estarán los votos de sobra en el Congreso para aprobarlo.

