Reyes: "hay que transformar Santa Cruz con convicción y honestidad"

La diputada nacional radical Roxana Reyes es la única mujer que se postula como candidata a la gobernación de esta provincia, en su caso por el frente electoral “Cambia Santa Cruz”, llevando como compañero de fórmula a Luis Vera, con quien recorre todas las localidades para difundir sus ejes de campaña en medio de adversas condiciones climáticas invernales.

En Santa Cruz las elecciones para la fórmula gubernamental y cargos legislativos provinciales y nacionales se realizarán el domingo 13 de agosto y Reyes se encuentra desde principios de esta semana en Caleta Olivia visitando a vecinos de numerosos barrios para conocer sus problemáticas y anhelos.

Al hacer una síntesis de esos contactos directos con la gente de diferentes localidades, la legisladora dijo a El Patagónico que “en principio y en general hay una constante de norte a sur y de este a oeste, cual es la preocupación por la educación y esto lo manifiestan tanto los jóvenes como los padres y los docentes”.

“Aquí en Caleta Olivia escuché a un matrimonio de docentes que me dijeron que perdieron las ganas de enseñar y que solo esperan jubilarse, pero también recibí testimonios de jóvenes que me confiaron que no cuentan con las herramientas que necesitan para poder continuar en la educación superior y esto no es solamente por los paros docentes sino también por el estado edilicio de muchas escuelas”, ejemplificó.

En el mismo contexto de ese panorama, citó que otros jóvenes le dijeron que no avizoran un futuro laboral seguro y constantemente están pensando en la posibilidad de emigrar a otras provincias e incluso a exterior.

“Todo esto no es nuevo para mí porque siempre he caminado por las calles de cada ciudad y además mi trabajo como legisladora es acercarme a la gente para poder representarla, ya sea antes de presentar un proyecto de ley para tener fundamentos como ahora que quiero gobernar Santa Cruz y definir las políticas públicas que necesita mi provincia”, puntualizó.

CARTA DOCUMENTO

En otro pasaje de la entrevista admitió que había recibido una carta documento de parte del dirigente petrolero Claudio Vidal (candidato a gobernador por otro espacio) por la cual se la intimaba a que rectifique o ratifique las críticas que ella le formuló.

Al respecto señaló que, en principio, siempre fue crítica de las políticas y acciones del kirchnerismo y de sus funcionarios ya que es bien sabido que en varias ocasiones presentó denuncias penales.

Sin embargo, resaltó, “el kirchnerismo tradicional nunca me ha tratado de silenciar enviándome una carta documento para intimidarme como lo hizo Vidal, incluso con otro candidato, Mirei Zeidán, con quien me solidarizo”.

“Cuando yo hablo de Vidal, estoy hablando de una cuestión de interés púbico porque es un candidato a gobernador” y la gente “tiene que saber cuál es su metodología respecto a cuestiones de género o para ejercer métodos violentos desde su sindicato, métodos que se pueden trasladar una función pública”, precisó.

En el tramo final de la extensa charla con este medio Roxana Reyes puso de relieve que “yo quiero ser gobernadora porque estoy convencida que hay que hacer una transformación profunda, por lo cual no se trata simplemente de ganar una elección”.

“Algunas personas dicen simplemente que hay que ganarle al kirchnerismo pero yo sostengo que el objetivo es transformar la vida de los santacruceños y santacruceñas. Esto hay que hacerlo con convicción, con valores y con honestidad y considero que tengo esos atributos. Además, nadie me condiciona y cuento con un excelente equipo de trabajo”.