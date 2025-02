El conductor se mostró devastado por la situación de su hija y dejó en claro que no intervendrá en la causa.

Rial habló tras la detención de Morena: "No voy a meterme ni a mover un dedo"

Jorge Rial rompió el silencio tras la detención de su hija, Morena Rial, en un hotel del microcentro porteño. La joven, de 25 años, está acusada de participar en un robo bajo la modalidad de "escruche" en San Isidro.

Conmovido, el periodista expresó su angustia en diálogo con C5N: "Lo que siento ahora es vergüenza, dolor y preocupación por mi nieto. No hay un manual para ser padre, hice todo lo que pude".

"Ser padre no es fácil"

En medio de la polémica, Rial se sinceró sobre la difícil relación que mantiene con su hija y dejó una dura reflexión: "Ser padre no es fácil. Intenté darle lo mejor, me equivoqué y también acerté, pero ella tomó sus propias decisiones y ahora tiene que hacerse cargo".

Además, el conductor lamentó la exposición mediática del caso y pidió respeto: "Se está hablando mucho, pero esto es un tema judicial. Yo no tengo nada que ver y no voy a intervenir. No voy a mover un dedo".

La causa, a cargo del fiscal Patricio Ferrari de la UFI Martínez, investiga el robo cometido el 18 de enero en una casa de Villa Adelina, donde los ladrones ingresaron forzando una ventana y se llevaron pertenencias de valor.

Morena fue arrestada en la madrugada del miércoles en un hotel de Cerrito y Lavalle. Según fuentes policiales, la joven tenía en su poder elementos robados y su detención se produjo tras un seguimiento de varias semanas.

El conductor también expresó su tristeza por el futuro de su nieto, Francesco Benicio, hijo de Morena. "Lo único que me importa es mi nieto. Se va a quedar conmigo hasta que esto se aclare", aseguró.

Por el momento, la joven seguirá detenida y podría ser trasladada a la provincia de Buenos Aires en las próximas horas.