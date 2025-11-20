Ritmos Urbanos del Club Huergo competirá en el Dance World of Cup

Participará de las Finales Latinoamericanas que se desarorllarán este fin de semana en el Teatro “Niní Marshall” de Tigre, Buenos Aires.

El equipo de Ritmos Urbanos del Club Ingeniero Huergo, a cargo de Gabriela Pascualetti, participará de las Finales Latinoamericanas del Dance World of Cup. El destacado torneo se llevará adelante este fin de semana en el Teatro “Niní Marshall” de Tigre, Buenos Aires.

La delegación comodorense está compuesta por 21 personas, entre bailarines y el equipo docente. Competirá en la disciplina de Reggaetón, con las categorías Junior y Adulto.

El torneo es sumamente importante porque abre puertas para lograr clasificaciones a torneos internacionales, como el Festival Evolve en Brasil, la Convención Fénix en México, o el Mundial en Irlanda 2026.

Además, también brinda becas para profesores y bailarines en “El Club de la Danza” de Buenos Aires y para el torneo World of Dance, que se realizará en nuestro país el próximo año.

Vanesa Velázquez, profesora del Club Huergo, afirmó que “después de mucho tiempo el equipo vuelve a participar en una nueva instancia nacional con proyección internacional, buscando sumar nuevas experiencias y conocimiento a nivel nacional, para saber adónde nos encontramos parados y darle una evaluación al trabajo realizado diariamente”.

Y agregó que “estamos muy ilusionados, venimos trabajando hace mucho tiempo para lograr colocarnos nuevamente en una instancia nacional, pero también sabemos que la competencia es dura”.

En ese sentido, Velázquez explicó que “la mayoría de los grupos que participan están mas aceitados con los niveles de competencia por la cercanía que tienen a los mismos y nosotros, al ser del sur, lo tenemos todo un poco mas fuera de nuestro alcance, pero no por ello creemos que no estamos a la altura”.

La referente de Ritmos subrayó a todos los que han hecho posible que el equipo participe en esta nueva instancia y primeramente agradeció “por el cariño y el constante acompañamiento que recibimos de todas las familias que forman parte de Ritmos Urbanos del Club Huergo, su apoyo ha sido fundamental para que nuestro equipo siga creciendo y alcanzando nuevas metas”.

Asimismo, remarcó a los responsables de la sede del Club Huergo, “quienes han estado presentes en cada etapa de este proyecto, brindando su respaldo y colaboración”.

Para culminar, Vanesa Velázquez destacó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y al equipo de la Dirección General de Deportes, a través de su director, Martín Gurisich. “Gracias a su compromiso y ayuda hemos podido avanzar y cumplir con los objetivos que nos propusimos para este torneo”, enfatizó.