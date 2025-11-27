Ritmos Urbanos volvió con balance positivo del Dance World of Cup

El equipo de Ritmos Urbanos del Club Ingeniero Huergo de Comodoro Rivadavia, a cargo de Gabriela Pascualetti y Vanesa Velázquez, participó de las Finales Latinoamericanas del Dance World of Cup, torneo que se llevó adelante en el Teatro “Niní Marshall” de Tigre, Buenos Aires.

La delegación, que estuvo compuesta por 21 personas entre bailarines y el equipo docente, volvió a competir luego de un largo período de tiempo y se midió con grupos de diferentes puntos de Argentina y también de Uruguay.

“La delegación estuvo muy motivada para el torneo, veníamos entrenando tres veces por semana durante una hora y media, y en este último tiempo se intensificó a cuatro veces por semana, de dos horas de ensayo cada día”, explicó la profesora Velázquez.

En ese sentido, contó que “la experiencia fue muy enriquecedora. A nivel personal uno evalúa cuán actualizado podemos estar en contenidos coreográficos y estilos, como trabajar la composición coreográfica para una coreografía de competencia, y tratar de plasmar en movimiento una idea. Luego ver todo eso arriba de un escenario, ejecutado por tus alumnos, dejando el alma en cada presentación, es de una gran satisfacción”.

En cuanto a los resultados, Velázquez afirmó que “el balance es positivo”. Es que se logró la séptima posición en la modalidad Crew Adulto-Reggaetón, se ubicaron en la décima colocación en Crew Junior-Reggaetón, y obtuvieron el decimosexto puesto en Crew Adulto 2- Reggaetón.

“Todos los grupos están en un muy buen nivel, tanto el juvenil como el adulto, tuvieron un gran número de competidores en sus categorías y estuvieron a la altura de las circunstancias. Me enorgullece cada uno de ellos, muchos viajaron solos, tengo alumnas que son madres, hay todo un grupo de familiares que los acompañan y apoyan, y ese es el gran premio que uno también se lleva”, sentenció.

Resultados de Ritmos Urbanos del Club Huergo

Crew Adulto – Reggaetón: 7º puesto con 80.33 puntos.

Crew Junior – Reggaetón: 10º puesto con 78.17 puntos.

Crew Adulto 2 – Reggaetón: 16º puesto con 77.73 puntos.