La AFA sancionó con dureza a Estudiantes

El presidente del “Pincha” Juan Sebastián Verón fue castigado con seis meses de suspensión. Los futbolistas que participaron del pasillo de espaldas recibieron dos fechas, que deberán cumplir en el próximo torneo.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves duras sanciones contra Estudiantes de La Plata tras el polémico pasillo de espaldas a los jugadores de Rosario Central, gesto que fue considerado ofensivo y contrario a los principios del juego limpio.

Según el boletín, el organismo decidió suspender por seis meses al presidente del club, Juan Sebastián Verón, prohibiéndole participar de toda actividad relacionada con el fútbol por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario.

La medida representa uno de los castigos más severos aplicados a un dirigente en los últimos años.

Además, el Tribunal resolvió sancionar con dos fechas de suspensión a los futbolistas que participaron de la acción y adoptaron la conducta considerada reprochable. La lista incluye a Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain.

El fallo aclara que dichas suspensiones deberán cumplirse en el próximo torneo oficial del plantel profesional masculino, contabilizando solo partidos efectivamente disputados. Por lo tanto será en el 2026.

Otro punto relevante del dictamen es la penalización particular para Santiago Núñez, capitán del primer equipo, a quien se le impuso una prohibición de ejercer la capitanía por tres meses, fundamentada en su rol de liderazgo dentro del grupo.

A nivel institucional, el Tribunal aplicó a Estudiantes una multa de $4.000 v.e. por considerar que el gesto del pasillo "se desnaturalizó mediante expresiones colectivas de desprecio" hacia el equipo campeón, lo que también se enmarca en el artículo 12 del reglamento disciplinario.

Por último, la AFA determinó continuar con la investigación respecto de otros integrantes de la comisión directiva, con el fin de establecer si existen responsabilidades disciplinarias adicionales vinculadas al episodio.