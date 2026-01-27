River anunció la ampliación y el techado del estadio Monumental

La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol.

El Club Atlético River Plate informa a sus socios, socias, hinchas y a la opinión pública en general que el club avanzará formalmente hacia la construcción de una nueva bandeja 360° y el techado de la totalidad de las tribunas del Mâs Monumental. La obra llevará la capacidad del estadio a 101.000 personas, transformándolo así en el segundo más grande del mundo para un club de fútbol.

Durante el último año, River Plate trabajó junto a Schlaich Bergermann Partner (SBP), la compañía alemana líder mundial en ingeniería de techos para grandes estadios y responsable de proyectos icónicos como el Riyadh Air Metropolitano, el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Estadio Maracaná y el Santiago Bernabéu, entre otros. Con su acompañamiento técnico se desarrolló y finalizó el pliego ejecutivo, un documento que contempla con precisión cada aspecto referido a la factibilidad de la obra y que permite al club avanzar con el llamado a licitación.

Siguiendo las recomendaciones de SBP, River convocó a diez empresas de referencia cuyo conocimiento técnico está directamente vinculado con el tipo de estructura requerida para la nueva bandeja y el techo del estadio. La apertura de sobres está prevista durante el mes de febrero y se estima la firma del contrato con la empresa ganadora dentro de los 30 días posteriores. El inicio de obra está proyectado para la primera semana de abril.

El nuevo diseño permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales en la nueva bandeja sin costo para socios, llevando de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio. En este sentido, las nuevas ubicaciones que se incorporarán como parte de esta etapa no tendrán esquemas de preventa ni mecanismos de comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios al estadio, que pasará a contar con el 40% de sus ubicaciones sin aranceles adicionales al pago de la cuota social. En otro orden, el 100% de las nuevas butacas adquiridas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas.

La obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares. El valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación.

El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento. La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años.

Al igual que en las obras realizadas hasta hoy, no se afectará el flujo de caja operativo del club. En cuanto a la localía, se verán afectados un máximo de tres partidos durante los tres años que dure el proyecto. Tal como ocurrió en la etapa anterior, una combinación de herramientas permitirá afrontar capital e intereses sin comprometer el presupuesto del fútbol.

En igual sentido, el desarrollo de las obras será planteado de modo tal que no interfiera ni afecte el normal desarrollo ni la vida del Barrio River y priorice cuidar los intereses de los vecinos involucrados. River Plate y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta y coordinada desde diciembre de 2023 en pos de fortalecer lazos de cooperación y sinergia que han aportado y seguirán aportando mejoras en favor de una convivencia armónica entre estadio y barrio.

Conforme a la envergadura y el nivel de complejidad de la obra, el club ofrecerá oportunamente una conferencia de prensa conjunta con la compañía alemana SBP, para explicar los aspectos técnicos del proyecto. Lo propio se hará para detallar todo lo referido a las fuentes de financiamiento junto con los actores involucrados. Por otra parte, en lo sucesivo, el presidente elevará el proyecto a los dos órganos de gobierno del club (Comisión Directiva y Asamblea de Representantes) para su respectivo análisis y aprobación.

River Plate continúa así su camino de modernización, crecimiento y liderazgo histórico en materia de infraestructura deportiva, consolidando al estadio que soñó Antonio V. Liberti como el más grande e importante de América y una referencia a nivel global.

