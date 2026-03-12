River ganó en el debut de Coudet como DT

Venció 2-1 a Huracán con goles de Driussi y Montiel, de penal. Caicedo anotó el tanto del “Globo”. Galíndez le contuvo un disparo desde los doce pasos a Quintero.

River Plate, en el debut de Eduardo Coudet como nuevo DT, le ganó este jueves de visitante 2-1 a Huracán en el marcó de la 10ª fecha de la zona “B” del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con 15 mil hinchas, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Los goles de la victoria “millonaria” los marcaron Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, éste desde el punto del penal. Jordy Caicedo había empatado de manera transitoria el partido para el “Globo”.

Además, el arquero Hernán Galíndez, le contuvo un disparo desde los doce pasos al colombiano Juan Fernando Quintero.

En el primer equipo titular del “Chacho” Coudet, que llegó en reemplazo de Marcelo Gallardo, actuó como titular el comodorense Ian Subiabre.

Los dos equipos terminaron con un jugador menos porque el juez del partido expulsó con roja directa a Lucas Carrizo en el local y a Facundo Colido en el cuadro de Núñez.

Si bien el “Millonario” empezó mejor, con un Kendry Páez metido y con llegadas por los costados, las más claras estuvieron del lado de Huracán: primero, Jordy Caicedo recibió por derecha y sacó un derechazo que se encontró con la buena y rápida respuesta de Santiago Beltrán. Luego, el paraguayo Oscar Romero probó desde fuera del área con un remate que se fue alto.

River se puso arriba en el marcador con lindo gol de Sebastián Driussi: el 9 abrió bien para Gonzalo Montiel, quien desde la derecha envió un centro preciso para el cabezazo goleador de quien había comenzado la jugada. Sin embargo, antes del cierre, Caicedo empató de penal a pesar de la buena estirada de Beltrán sobre su derecha.

El equipo del “Chacho” Coudet fue muy superior en el complemento y generó tres chances claras por intermedio de Ian Subiabre, Joaquín Freitas y Tomás Galván. En una subida de Subiabre por izquierda, le cometieron penal y Juan Quintero se hizo cargo, pero el arquero local se lo contuvo abajo. Pero River siguió yendo, el 10 pateó un tiro libre y hubo otra pena máxima.

En esta ocasión, Montiel definió al palo izquierdo de Hernán Galíndez y gritó el merecido 2-1. Antes del final, Freitas contó con un mano a mano para sellar el resultado, pero el arquero se lo tapó abajo. Así, River volvió a ganar y se acomodó en los primeros puestos de la zona B. Ahora, recibirá a Sarmiento de Junín el domingo en el estadio Monumental.