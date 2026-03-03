Huracán le quitó el invicto a Belgrano

El “Globo” se impuso de local 3-1 por la 8ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional.

Huracán le ganó de local 3-1 a Belgrano de Córdoba y de ese modo saltó al quinto puesto -lugar donde estaba River- de la zona “B” de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Tomás Adolfo Ducó -sin público debido al derrumbe del patio interno de un edificio en Parque de los Patricios-, tuvo el arbitraje de Ariel Penel.

El “Globo” se quedó con los tres puntos por el doblete que marcó el juvenil Tahiel Peralta y la conquista que logró Oscar Cortés. El descuento para el “Pirata” lo hizo Franco Vázquez.

Además, el arquero Hernán Galíndez se lució en el descuento al contenerle un penal a Lucas Passerini.

La primera jugada clara de gol llegó a los 7 minutos para el local. Luego de una desatención defensiva, un centro encontró a Oscar Cortés en posición de centrodelantero y con una opción inmejorable. Sin embargo, su cabezazo no tuvo fuerza ni dirección y fue a las manos de Thiago Cardozo.

Apenas unos minutos más tarde, a los 13, llegó la apertura del marcador. Thaiel Peralta tomó la pelota por el sector derecho, avanzó metros con la pelota en su poder, sacó un zurdazo cruzado desde la medialuna y su remate se metió en el palo izquierdo de Cardozo.

Luego del primer tanto, Huracán continuó haciéndose fuerte en el desarrollo y aprovechando errores defensivos de Belgrano. Cuando transcurrían 20 minutos, un mal pase de Franco Vázquez fue anticipado por Cortés, que se acomodó y remató de zurda desde fuera del área para ampliar el marcador.

Por su parte, a Belgrano le costó tener movilidad y precisión de mitad de cancha para arriba, sin tener la fluidez de juego mostrada durante los últimos partidos.

A su vez, Huracán hizo un primer tiempo inteligente buscando aprovechar los espacios dejados por la defensa "Pirata", con gran participación de Peralta como una de las figuras de la primera mitad. Incluso tuvo posibilidades para ampliar aún más la diferencia de dos goles.

En el segundo tiempo, a los 11 minutos llegó el tercero para Huracán. En ningún momento la defensa del “Pirata” pudo parar a Peralta, quien continuó llevando peligro y con una gran jugada individual siguió extendiendo la ventaja.

Cuando parecía que Belgrano no tenía ideas ofensivas, llegó un verdadero golazo a través del "Mudo" Vázquez. Luego de un leve amague, sacó un fortísimo remate con su pie izquierdo, que se coló en el ángulo superior derecho del arco defendido por Hernán Galíndez.

Sobre el final del partido, Passerini ganó la posición de la pelota y cuando quiso enganchar recibió un pisotón por parte de César Ibáñez. Ariel Penel no marcó penal en un principio, pero luego de revisar en el VAR, concedió la pena máxima.

Sin embargo, Belgrano no pudo volver a descontar: el remate cruzado de Passerini recibió una gran respuesta de Galíndez, que aseguró la victoria del "Globo".

Con ese resultado, Huracán se posiciona quinto, mientras que Belgrano, que si ganaba tenía la chance de ser líder y encima se quedó sin invicto, se quedó en el tercer puesto con 15 unidades.

Cabe destacar, que a raíz del paro de esta semana, la novena fecha del campeonato se jugará recién el fin de semana del domingo 3 de mayo.

SARMIENTO VOLVIO

AL TRIUNFO EN JUNIN

Por su parte, en Junín, el local Sarmiento se reencontró con la victoria al derrotar de local al ascendido Estudiantes de Río Cuarto por 1-0.

El partido, que se jugó en el estadio Eva Perón, tuvo el arbitraje de Juan Pablo Loustau y el único gol del encuentro, lo marcó Junior Marabel a los 11 minutos de juego y desde el punto del penal.

Con ese resultado, Sarmiento llegó a los 9 puntos en la zona “B”, mientras que el equipo de la provincia de Córdoba, se encuentra penúltimo con solo 4 unidades.