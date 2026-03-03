River empató en Mendoza y ahora espera por Coudet

El “Millo”, que perdía ante Independiente Rivadavia por un gol de Ríos, rescató un punto importante gracias a la cabeza de Montiel. El partido en el “Malvinas Argentinas” terminó 1-1.

River Plate, con un muy buen trabajo de su arquero Santiago Beltrán, rescató este lunes un importante punto como visitante al igualar 1-1 ante Independiente Rivadavia -líder de la zona “B”-, en el marco de la 8ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza -con presencia de hinchas del “Millo”-, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello.

Los goles del encuentro los marcaron Gonzalo Ríos para el local y luego empató Gonzalo Montiel para el elenco que fue dirigido, de manera interina, por Marcelo Escudero, mientras espera por su nuevo DT Eduardo “Chacho” Coudet, tras el alejamiento de Marcelo Gallardo.

El juvenil delantero comodorense Ian Subiabre, volvió a ser titular, y vio la tarjeta amarilla. Esta vez el futbolista surgido de Comisión de Actividades Infantiles jugó todo el primer tiempo y se retiró a los 26’ del complemento, siendo reemplazado por Cristian Jaime.

Sobre los tres minutos, Subiabre contó con la primera chance del partido para River: en una salida rápida, probó a colocar y su remate se fue desviado.

La “Lepra” mendocina respondió con una peligrosa llegada de Juan Manuel Elordi, pero Santiago Beltrán salió rápido y le tapó el gol. River tuvo otra en los pies de Subiabre y el arquero Nicolás Bolcato respondió abajo.

A la salida de un tiro de esquina, Independiente Rivadavia se puso arriba con un tanto de Gonzalo Ríos desde fuera del área. Tomás Galván tuvo el empate tras una buena maniobra de Joaquín Freitas por derecha y luego Beltrán volvió a responder de manera brillante ante un cabezazo de Sheyko Studer. En el final, Gonzalo Montiel cabeceó muy buen un centro de Subiabre y marcó el 1-1 en Mendoza.

En el complemento, el “Millonario” tuvo algunas ocasiones en los pies de Freitas y Sebastián Driussi, aunque el segundo tiempo no contó con la misma dinámica que el primero. En defensa, River prácticamente no pasó sobresaltos y el encuentro finalizó 1-1 en el Malvinas Argentinas.

Con ese resultado, Independiente Rivadavia se afirma en la cima de la zona “B” con 17 puntos, mientras que River permanece quinto, ahora con 11 unidades.

VICTORIA DE BANFIELD

Por su parte, Banfield, que venía de caer en el Monumental, este lunes se recuperó al vencer de local por 2-0 a Aldosivi de Mar del Plata.

Los dos goles del partido, que se jugó en el estadio Florencio Sola y que fue arbitrado por Andrés Gariano, los anotó el mediocampista ofensivo Lautaro Gómez. El primero fue a los 36’ de la etapa inicial y el segundo, lo marcó a los 28’ del complemento.

Con ese resultado, el “Taladro” saltó al séptimo puesto con 10 puntos, mientras que el “Tiburón”, se hunde en el último lugar con solo 3 unidades.