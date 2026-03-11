El Xeneize lo ganaba con gol de Ascacíbar, pero Gregorio Rodríguez empató para el Ciclón.

Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo y no pudo arrimarse a la cima

Boca y San Lorenzo igualaron 1-1 en La Bombonera, en un clásico de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, signado por la tensión y polémicas tácticas. El Xeneize abrió el marcador con un gol de Santiago Ascacíbar, pero el Ciclón empató rápidamente a través de Gregorio Rodríguez.

El resultado dejó a ambos equipos en la mitad de la tabla de la Zona A y profundizó las dudas sobre el presente futbolístico del equipo de Claudio Úbeda, quien fue despedido entre silbidos por sus hinchas. El público local reaccionó por su escasa reacción desde el banco, ya que hizo el primer y único cambio a los 92 minutos. La decisión de sacar a Bareiro provocó el enojo de los simpatizantes.

Ambos equipos apostaron por la continuidad en sus alineaciones, aunque San Lorenzo mostró mayor frescura física en el tramo final.

Tras el empate, Boca acumula cuatro partidos sin ganar como local y San Lorenzo sigue sin conseguir triunfos en clásicos recientes. El historial favorece al Ciclón, que suma 83 victorias sobre las 77 de Boca en 213 enfrentamientos oficiales.