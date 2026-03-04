Boca tuvo su mejor partido del año y goleó a Lanús

Con goles de Ascacíbar y Merentiel (2), volvió a ganar después de cuatro fechas y entró en zona de clasificación.

Este miércoles, Boca mostró una imagen totalmente diferente y derrotó a Lanús por 3 a 0 en la Fortaleza. De esta manera, el Xeneize cortó una racha de cuatro encuentros sin triunfos y se metió entre los ocho primeros de la Zona A del Torneo Apertura. Además, Claudio Úbeda consiguió un poco de aire de cara a lo que se viene.

En el primer tiempo, Boca mostró una imagen totalmente diferente a la de sus últimos partidos. Con Ascacibar, Paredes y Delgado en la mitad de cancha, y Aranda como nexo con los delanteros - Merentiel y Bareiro-, el equipo dirigido por Ubeda dominó el partido y llegó con peligro al área de Lanús.

El primer gol del partido llegó a los 15 minutos, cuando el Ruso Ascacibar sacó una volea de afuera del área y, tras un desvió en Canale, la pelota terminó en el fondo del arco que defiende Losada. Luego, cuando iba media hora de partido, Merentiel apareció luego del rebote del arquero y, de cabeza, marcó el 2-0 para el Xeneize.

Antes de los 20 minutos del complemento, Paredes filtró un pase con la calidad que lo caracteriza y dejó a Merentiel mano a mano con Losada. La Bestia la picó ante la salida del arquero y clavó el 3-0.