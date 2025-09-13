River ganó en La Plata y vuelve a ser único puntero de la Zona "B"

El “Millo, que jugó desde los 39’ del primer tiempo con uno menos por expulsión de Martínez Quarta, se impuso 2-1 con goles de Galoppo y Fernández.

River Plate regresó a lo más alto de la Zona “B” al imponerse de visitante por 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el marco de la 8ª fecha del torneo Clausura de fútbol de la Liga Profesional.

El partido, que se jugó en el estadio UNO del “Pincha”, tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez, quien expulsó en el primer tiempo -por doble amarilla- al defensor “millonario” Lucas Martínez Quarta.

River salió muy decidido al campo de juego y avisó desde el comienzo: antes del minuto, Maximiliano Salas ganó por izquierda, desbordó y metió un centro peligroso al corazón del área. A los 6, tras un buen tiro de esquina de Ignacio Fernández, Giuliano Galoppo anticipó a la defensa local y marcó el 1-0.

River volvió a ser desequilibrante y a los pocos minutos llegó al 2-0, con una buena definición cruzada de Nacho Fernández. Luego de una larga revisión del VAR por una posible mano, el árbitro observó la jugada y convalidó el tanto del mediocampista. El tramo final de la primera parte se le complicó al equipo de Marcelo Gallardo, tras la expulsión por doble amarilla de Lucas Martínez Quarta.

En el complemento, y más allá de alguna aproximación peligrosa de Estudiantes y el descuento en el final, el “Millonario” se plantó bien, lo jugó con el carácter que había que jugarlo y mantuvo la ventaja para coronar una buena producción y festejar en La Plata.

Con esta nueva victoria, River consolida su buen presente en el torneo Clausura: marcha puntero e invicto de su zona, con 18 unidades, producto de cinco triunfos y tres empates. Ahora, comenzará a preparar el importante partido del miércoles frente a Palmeiras de Brasil, en el Mâs Monumental, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.